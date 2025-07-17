Galatasaray yüzyılın transferini bitirdi

Yağız Sabuncuoğlu'nun haberine göre Galatasaray ve Napoli, banka teminatı ve ödeme planı konusunda anlaşmaya vardı. 75 milyon euroluk bonservis bedelinin 40 milyon euro peşin ödenecek. Kalan kısmı ise taksitler halinde ödenecek. Galatasaray, Victor Osimhen'i kadrosuna katmaya çok yakın!

KAMP KADROSUNDA OSIMHEN YOK

Öte yandan Napoli resmi sitesinden yaptığı açıklamada kamp kadrosunda yer alacak isimleri duyurdu. Geçtiğimiz günlerde sağlık testine katılmamak için kulübe rapor gönderen Victor Osimhen, açıklanan kamp kadrosunda yer almadı.