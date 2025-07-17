Napoli, Osimhen'i sildi! Yıldız forvete büyük şok

Galatasaray ile Victor Osimhen transferi için görüşmelere devam eden Serie A'nın son şampiyonu Napoli'den beklenmeyen bir hamle geldi.

Yeni sezon kampının kadrosunu açıklayan İtalyan ekibi, Nijeryalı forveti kamp kadrosuna almadı.

Ayrıca Osimhen'in 9 numaralı forması da Belçikalı forvet Romelu Lukaku'ya verildi.

Napoli'de 9 numaralı formayı Osimhen'den sonra geçen sezon takıma kiralık olarak katılan Okafor giymişti. İsviçreli oyuncunun Milan'a dönmesinin ardından 9 numaralı formanın yeni sahibi Lukaku oldu.

Bu gelişmeler, Osimhen'in takımdan ayrılmasının kesinleşmesi olarak yorumlandı.