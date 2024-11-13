Napoli “Pazarlığa kapalıyız” diyerek ekledi: Galatasaray’ın Osimhen’in bonservisini alacak parası yok

Napoli’den Galatasaray’a kiralanan Victor Osimhen kısa sürede taraftarların sevgilisi oldu. Avrupa’da oynayan en elit forvetlerden biri olan Nijeryalı golcüye İngiliz ve Arap kulüpleri talipken sarı kırmızılıların yaptığı transfer büyük şaşkınlıkla karşılandı.

Serbest kalma bedeli 75 milyon euroya düşürülen Osimhen, devre arasında başka bir takıma transfer olursa Galatasaray 6 milyon euro tazminat alacak.

Sarı kırmızılıların son haftalarda Osimhen’in bonservisini almak için harekete geçeceği yönünde çıkan haberler herkesi heyecanlandırdı. Yönetimin en az 50 milyon euroluk bir teklifle Napoli yönetiminin kapısını çalacağı belirtiliyor.

NAPOLİ’DEN FLAŞ AÇIKLAMA GELDİ

Napoli cephesinden Galatasaray’a yönelik flaş açıklama geldi. Sabah gazetesine konuşan Napoli Sportif Direktörü Giovanni Manna, Nijeryalı golcünün çok talibi olduğunu söyledi. Bonservis konusunda pazarlığa kapalı olduklarının altını çizen Manna, "Napoli takımı pazarlık yapmayı düşünmüyor, bu konuda kapımız kapalı. Galatasaray'ın bu rakamı şu an için ödeyecek bütçesi yok. 75 milyon Euro bedel… Osimhen'i isteyen çok takım var. Bu parayı ödemeye hazırlar” şeklinde konuştu.

Galatasaray formasıyla 9 maça çıkan Osimhen, 8 gol atarak 4 asist yaptı. Golcü oyuncu ile aralarında Chelsea ve Arsenal’in de olduğu İngiliz kulüplerinin yanı sıra Arap takımlarının da ilgisi bulunuyor. Gelen son haberlere göre Osimhen’e talip olan takımlar arasına Newcastle United da eklendi.