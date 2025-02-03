Napoli Saint Maximin’i alacak mı? Resmi açıklama geldi

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Napoli Saint Maximin’i alacak mı? Resmi açıklama geldi

Fenerbahçe’den Napoli’ye gitmesi beklenen Saint Maximin’in durumu merak konusu oldu. Olası transfer nedeniyle Çaykur Rizespor maçının kadrosuna alınmayan oyuncu için İtalyan ekibinden resmi açıklama geldi.

Fenerbahçe’de kiralık oynayan Saint Maximin’in yeni durağının Napoli olması bekleniyor. Fransız oyuncunun sarı lacivertliler ile sözleşmesini feshederek İtalya’ya gideceği belirtiliyor.

Beklenen transferle ilgili Napoli’den açıklama geldi. İtalyan devinin sportif direktörü Giovanni Manna henüz transferin bitmediğinin altını çizerek "Henüz bizim oyuncumuz değil. Biraz karmaşık bir durum. Neler olacağını göreceğiz, uğraşıyoruz” şeklinde konuştu.

İtalyan basını, ülkede ara transfer döneminin bugün sona ereceğine dikkat çekerek Napoli’nin imzayı atmak için zaman karşı yarıştığını yazdı.

Maximin, Napoli'ye transfer durumu nedeniyle Fenerbahçe'nin Rizespor ile oynadığı maçın kadrosuna alınmamıştı.

Fenerbahçe, bonservisi Al Ahli'de bulunan 27 yaşındaki futbolcuyu yaz transfer döneminde kiralık olarak kadrosuna katmıştı. Fenerbahçe forması altında 24 maçta süre bulan Maximin, 3 gol attı ve 4 asist yaptı.

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