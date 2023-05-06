Napoli'nin şampiyonluğu pahalıya patladı. Bir kişi hayatını kaybetti

Yıllar sonra gelen Napoli şampiyonluğu sonrası taraftarlar geceyi gündüze çevirdi. 26 yaşındaki bir taraftar kutlamalar sırasında yaralandı ve tedavi gördüğü hastanede kurtarılamadı.

Napoli'nin şampiyonluğu pahalıya patladı. Bir kişi hayatını kaybetti

Editör: Ökkeş Bölükbaşı

Serie A'nın 33. haftasında Udinese ile 1-1 berabere kalarak en yakın takipçisi Lazio'nun 16 puan önünde şampiyonluğunu ilan eden Napoli, 33 yıl sonra ligde zafere ulaştı. Tarihi başarı sonrası şehirde yer yerinden oynadı.

GECE GÜNDÜZE DÖNDÜ
Yıllar sonra gelen şampiyonluk sonrası Napoli taraftarları sokaklara döküldü. Şampiyonluğu çılgınca kutlayan taraftarlar havaya attıkları havai fişeklerle adeta geceyi gündüze çevirdi. Kutlamalara ait görüntüler sosyal medyada milyonlarca kişi tarafından izlendi.

KUTLAMALAR PAHALIYA PATLADI
Çok sayıda havai fişeğin atıldığı kentteki kutlamalarda silah ve patlayıcı maddeler can kaybı ve yaralanmalara da yol açtı. İtalyan basınındaki haberlere göre, 26 yaşındaki bir genç kutlamalar sırasında yaralandı ve hastaneye kaldırıldığı sırada hayatını kaybetti. Polisin, gencin kutlamalarda açılan ateşle mi yoksa kasten mi öldürüldüğünü araştırdığı, olayın şampiyonluk kutlamalarıyla bağlantılı olmayabileceği belirtildi. Kutlamalar sırasında 3 kişinin daha açılan ateşle yaralandığı kaydedildi.

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