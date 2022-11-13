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Napoli rekora koşuyor: 11'de 11 yaptı

İtalya Birinci Futbol Ligi'nin (Serie A) 15. haftasında Napoli, konuk ettiği Udinese'yi 3-2 yendi.

Haber Giriş: 13 Kasım 2022 Pazar - 08:11
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Napoli, Serie A'da üst üste 11. galibiyetini aldı

Napoli rekora koşuyor: 11'de 11 yaptı
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Napoli, Diego Armando Maradona Stadı'nda oynanan maçın 15. dakikasında Osimhen'in attığı golle 1-0 öne geçti. Ev sahibi ekip, Zielinski ile 31. dakikada 2-0 üstünlük yakaladı.

İlk yarı bu skorla sona ererken, ikinci yarının 58. dakikasında Eljif Elmas Napoli'yi 3-0 öne geçirdi. Udinese, 79. dakikada Nestorovski ile farkı 2'ye indirdi: 3-1. Bu golden 3 dakikada sonra Samardzic ile bir gol daha bulan Udinese skoru 3-2'ye getirdi.

Mücadelede başka gol olmayınca Napoli sahadan 3-2 galip ayrıldı. Bu sonuçla Napoli, ligde üst üste 11. galibiyetini alarak puanını 41'e yükseltti ve liderliğini sürdürdü.

Napoli, maç fazlasıyla en yakın rakipleri Lazio ve Milan'ın 11 puan önünde yer alıyor.

Ligde bu sezon 3. yenilgisini alan Udinese'nin galibiyet hasreti ise 7 maça çıktı.

 

 

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