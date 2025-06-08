Napoli'de Fenerbahçe şaşkınlığı: Teklif iki katı

Manchester City'ye veda eden ve Serie A şampiyonu Napoli ile anlaşmak üzere olduğu belirtilen Kevin de Bruyne için Fenerbahçe'nin de devreye girdiği öğrenildi.

İtalyan basını, Napoli'nin yıllık 6 milyon euro maaş ve 3 milyon euro imza parası teklif ettiği Belçikalı yıldıza sarı-lacivertlilerin bu rakamın tam iki katını önerdiğini iddia etti.

Fenerbahçe’nin bu transferde önemli bir aşama kaydettiği ve oyuncuyla anlaşmak için ısrarcı olduğu öne sürüldü.

2024-2025 sezonunda toplam 40 resmi maça çıkan De Bruyne, 6 gol atıp 8 asist yaptı.