Genç futbolcu dünyaca ünlü babasının unvanını aldı

UEFA Şampiyonlar Ligi A Grubu'nun lideri Napoli, 5. hafta maçında İskoçya temsilcisi Rangers'ı ağırladı.
Son 16'ya kalmayı önceden garantileyen İtalyan ekibi, Giovanni Simeone (2) ve Leo Östigard'ın golleriyle Rangers'ı 3-0 yenerek A Grubu'nda 5'te 5 yaptı.
Napoli'nin 2 golünü kaydeden Giovanni, ilginç bir istatistiğe imza attı. 27 yaşındaki santrfor, babası Diego Simeone'nin ardından Şampiyonlar Ligi'ndeki ilk 4 maçında 4 gol atan ikinci Arjantinli futbolcu oldu.
Futbolculuk kariyerinin ardından teknik direktörlük yapmaya başlayan Diego Simeone, uzun yıllardır İspanyol ekibi Atletico Madrid'i çalıştırıyor.
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