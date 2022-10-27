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Genç futbolcu dünyaca ünlü babasının unvanını aldı

İtalyan ekibi Napoli'de forma giyen Giovanni Simeone, babası Diego Simeone'nin ardından UEFA Şampiyonlar Ligi'ndeki ilk 4 maçında 4 gol atan ikinci Arjantinli futbolcu oldu.

Haber Giriş: 27 Ekim 2022 Perşembe - 08:34
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Napoli'de forma giyen Giovanni Simeone, babası Diego Simeone'nin ardından UEFA Şampiyonlar Ligi'ndeki ilk 4 maçında 4 gol atan ikinci Arjantinli futbolcu olarak tarihe geçti

Genç futbolcu dünyaca ünlü babasının unvanını aldı
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UEFA Şampiyonlar Ligi A Grubu'nun lideri Napoli, 5. hafta maçında İskoçya temsilcisi Rangers'ı ağırladı.

Son 16'ya kalmayı önceden garantileyen İtalyan ekibi, Giovanni Simeone (2) ve Leo Östigard'ın golleriyle Rangers'ı 3-0 yenerek A Grubu'nda 5'te 5 yaptı.

Napoli'nin 2 golünü kaydeden Giovanni, ilginç bir istatistiğe imza attı. 27 yaşındaki santrfor, babası Diego Simeone'nin ardından Şampiyonlar Ligi'ndeki ilk 4 maçında 4 gol atan ikinci Arjantinli futbolcu oldu.

Futbolculuk kariyerinin ardından teknik direktörlük yapmaya başlayan Diego Simeone, uzun yıllardır İspanyol ekibi Atletico Madrid'i çalıştırıyor.

 

 

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