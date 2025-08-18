Napoli'de Lukaku şoku! Forvete Manchester'dan takviye

Kaynak: Haber Merkezi
Romelu Lukaku'nun sakatlığının ardından forvet arayışına başlayan Napoli'nin Manchester United'dan Hojlund'u hedefine aldığı öğrenildi.

İtalya Serie A'nın son şampiyonu Napoli'de yeni sezonun başlamasına kısa süre kalan Lukaku şoku yaşandı.

Belçikalı forvetin sakatlığı nedeniyle yaklaşık 3 ay sahalardan uzak kalacağının açıklanması İtalyan ekibini telaşlandırdı.

Kadrosunda santrfor olarak sadece Lucca bulunan son şampiyonun transfer döneminin kapanmasına kısa süre kalan forvete bir takviye yapmak istediği öğrenildi.

18.jpg

İtalyan basınında çıkan haberlere göre Napoli, Sesko transferinden sonra Manchester United'dan ayrılması gündeme gelen Rasmus Hojlund'un kiralanma şartlarını sordu.

Manchester United cephesinin ise Danimarkalı forveti takımda tutmak istediği ifade edildi.

İlk görüşmede ilerleme kaydedemeyen Napoli'nin önümüzdeki günlerde resmi teklif yapabileceği aktarıldı.

