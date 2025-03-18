Napoli’de tüm planlar Osimhen’in ayrılığına göre yapılıyor: Dev transfer operasyonu yapacaklar

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Napoli’de tüm planlar Osimhen’in ayrılığına göre yapılıyor: Dev transfer operasyonu yapacaklar

Serie A ekiplerinden Napoli önümüzdeki sezon için büyük bir transfer operasyonu yapmayı planlıyor. İtalyan ekibinde tüm planlar Osimhen’in bonservisi ile gitmesine göre yapılıyor. İtalyan ekibinde transferin en önemli kısmını ise forvet oluşturuyor.

Serie A'da son haftalarda aldığı sonuçların ardından liderliği kaybeden Napoli'de yeni sezonun transfer çalışmalarında devam ediyor. İtalyan ekibinde öne çıkan bölge ise hücum hattı.

Ara transferde yıldızı Kvara Kvaratskhelia'yı Paris Saint Germain'e gönderen Napoli, yeni sezonda Romelu Lukaku'yla birlikte oynayabilecek bir ismi kadroya katmak istiyor.

La Gazetta della Sport'ta yer alan haberde Antonio Conte'nin ekibinin yeni sezonda en az 7 transfer yapmayı planladığı ve en fazla önem verilen konunun forvete yapılacak takviyede olduğu belirtildi.

Haberde, Galatasaray'da kiralık olarak forma giyen Victor Osimhen'in sezonun sonunda takımdan ayrılmasına kesin gözüyle bakıldığına dikkat çekilirken İtalyan devinin sportif direktörü Giovanni Manna'nın forvet transferi için adaylarını belirlediği ifade edildi.

Manchester United'da gösterdiği performansla eleştirilerin hedefinde olan ve daha önce Atalanta forması giyen Rasmus Hojlund'la birlikte Udinese'nin golcüsü Lorenzo Lucca'nın öne çıkan isimler olduğu aktarıldı.

İki isim arasında öne çıkan ismin Lucca olduğu ve genç santrfor için Udinese'nin 35-40 milyon euro arasında bir ücret isteyebileceği kaydedildi. Manchester United'ın ise Hojlund için 60 milyon euroya yakın bir bonservis talep edebileceği iddia edildi.

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