Napoli'den Fenerbahçe'ye transfer darbesi!

Fenerbahçe'de yeni sezon çalışmaları sürerken mevcut kadroya kaleci takviyesi yapılıp yapılmayacağı merak konusu. Sarı lacivertli kulüp, yedek kaleci transferi kapsamında altyapısında yetiştirdiği ve 2019'dan bu yana Çaykur Rizespor filelerini koruyan Tarık Çetin ile 1 yıllık sözleşme imzalamıştı.

İrfan Can Eğribayat'ın geride bıraktığımız sezon gösterdiği performans taraftarlar tarafından takdir toplasa da "Avrupa'da bize yetecek mi?" sorusunu akıllara getirmişti.

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LIVAKOVIC GEMİLERİ YAKMIŞTI

Livakovic ise yönetim ile yaptığı görüşmede "Menajerime çok sayıda teklif geliyor. Takımdan ayrılmak istiyorum" ifadelerini kullanarak veda sinyalleri vermişti. Menajerleri aracılığı ile önerildiği 3 kulüpten olumsuz dönüş aldığı ortaya çıkan Hırvat eldivenin takımda kalması durumunda yedek kulübesine çekileceği öğrenilmişti.

Fenerbahçe'de eldivenleri kimin giyeceğine dair belirsizlik sürerken Torino'nun kalecisi Vanja Milinkovic-Savic gündeme gelmişti. 28 yaşındaki Sırp kaleci için Kadıköy yönetiminin harekete geçtiği ve transferde ısrarcı olduğu ortaya çıkmıştı ki İtalyan basını yaşanan gelişmeyi duyurdu.

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VANJA MILINKOVIC-SAVIC'TEN FENERBAHÇE'YE KÖTÜ HABER

Çizme'den derlediği habere göre Napoli, yetenekli kalecinin transferinde mutlu sona ulaştı.

Yakın zamanda açıklanması beklenen Vanja Milinkovic-Savic için birkaç yıla yayılacak şekilde 22.5 milyon euroluk bir bonservis ödemesi gerçekleşeceği açıklandı.

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