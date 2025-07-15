Napoli'den Galatasaray'a iyi haber!

Transfer çalışmalarını sürdüren Napoli, santrfor transferinde mutlu sona ulaşmak üzere. Udinese'den Lorenzo Lucca'yı kadrosuna katmak isteyen Çizme ekibi, transferi her an açıklayabilir.

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Fabrizio Romano'nun haberine göre; Napoli, Lorenzo Lucca için Udinese ile transfer görüşmelerini oldukça ilerletti. Anlaşmanın, 9 milyon euro kiralama bedeli ve 26 milyon euro zorunlu satın alma opsiyonu şeklinde bitmesi bekleniyor.

Bu transferin resmiyete dökülmesinin ardından Napoli'nin, Victor Osimhen için Galatasaray'dan istediği şartları tekrar gözden geçirmesi bekleniyor.

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