Napoli'den Galatasaray'a iyi haber!

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Napoli'den Galatasaray'a iyi haber!

İtalyan devi Napoli, Lorenzo Lucca transferinde mutlu sona çok yaklaştı. Bu transferin gerçekleşmesi halinde mavililerin, Victor Osimhen için Galatasaray'a kolaylık sağlayabileceği iddia edildi.

Transfer çalışmalarını sürdüren Napoli, santrfor transferinde mutlu sona ulaşmak üzere. Udinese'den Lorenzo Lucca'yı kadrosuna katmak isteyen Çizme ekibi, transferi her an açıklayabilir.

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NAPOLI LORENZO LUCCA İÇİN GERİ SAYIMA GEÇTİ

Fabrizio Romano'nun haberine göre; Napoli, Lorenzo Lucca için Udinese ile transfer görüşmelerini oldukça ilerletti. Anlaşmanın, 9 milyon euro kiralama bedeli ve 26 milyon euro zorunlu satın alma opsiyonu şeklinde bitmesi bekleniyor.

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Bu transferin resmiyete dökülmesinin ardından Napoli'nin, Victor Osimhen için Galatasaray'dan istediği şartları tekrar gözden geçirmesi bekleniyor.

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