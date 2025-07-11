Napoli'den Galatasaray'a kötü haber

Düzenleme: Kaynak: Haber Merkezi
Napoli'den Galatasaray'a kötü haber

Galatasaray ile Napoli arasında Osimhen transfer pazarlığı sürerken beklenen haber gelmedi.

Fabrizio Romano'nun haberine göre Napoli, Galatasaray'ın bugün Victor Osimhen için yaptığı resmi teklifi reddetti. İtalyan ekibinin başkanı Aurelio De Laurentiis, 75 milyon euro'nun garanti edilmesini istiyor.

İKİ TAKIMIN KARŞILIKLI TEKLİFLERİ

Galatasaray'ın reddedilen teklifi

• 70 milyon euro

• 5 taksit

• Teminat mektubu

Napoli'nin isteği

• 75 milyon euro

• 2 taksit

• Banka garantili teminat mektubu

Victor Osimhen, son olarak Napoli'nin hazırlık kampı programına katılmama kararı almıştı. Napoli ile ipleri tamamen koparan yıldız oyuncu Galatasaray'ın Napoli ile bonservis konusundaki ödeme sorunlarını çözmesini bekliyor.

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