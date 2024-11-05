Napoli’den Galatasaray’a Osimhen yanıtı geldi. Bonservisini net bir şekilde açıkladı

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Napoli’den Galatasaray’a Osimhen yanıtı geldi. Bonservisini net bir şekilde açıkladı

Galatasaray’ın bonservisini almak için girişimde bulunacağı iddia edilen Osimhen ile ilgili Napoli’den açıklama geldi. İtalyan kulübünden gelen açıklamada golcü oyuncunun bonservisi ile ilgili net ifadeler yer aldı.

Galatasaray’ın Napoli’den kiraladığı Osimhen’in bonservisini almak için girişimde bulunmaya hazırlandığı yönünde çıkan haberler bir anda gündeme geldi. Sarı kırmızılıların Nijeryalı golcü için 50 milyon euroyu gözden çıkardığı belirtiliyor.

Galatasaray Başkanı Dursun Özbek, konuyla ilgili gazetecilere yaptığı açıklamada Osimhen’in çok önemli bir oyuncu olduğunun altını çizerek, “Galatasaray'ın bundan sonraki yapılanması için önümüzde süre var, o zaman dikkate alacağız. Yönetim Kurulu olarak, Galatasaray camiasını memnun etmek istiyoruz ve başarı odaklı olduğumuzu kimse unutmamalı” ifadelerini kullandı.

NAPOLİ’DEN AÇIKLAMA GELDİ

Napoli Sportif Direktörü Giovanni Manna, Galatasaray'da kiralık olarak forma giyen Victor Osimhen ile ilgili konuştu.

TRT Spor'a açıklama yapan Manna, "Victor Osimhen ile ilgilenen birçok kulüp var. Galatasaray, 75 milyon avro net ücreti ödemezse Osimhen'i alamaz." dedi.

Galatasaray'ın Tottenham maçına gelip gelmeyeceği sorulan Manna, "Galatasaray - Tottenham maçını izlemek için İstanbul'a gelip gelmeyeceğim henüz netleşmedi." sözlerini sarf etti.

Galatasaray'da 7 maçta süre bulan Victor Osimhen, 4 gol attı ve 4 asist yaptı.

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