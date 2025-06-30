Napoli'den olay hamle! Victor Osimhen neye uğradığını şaşırdı

Galatasaray'ın aylardır karar vermesini beklediği Victor Osimhen için İtalya'dan ilginç bir iddia ortaya atıldı. Teklifleri bekleten ve tatilini sürdüren Nijeryalı oyuncunun tutumu, bonservisine sahip Napoli cephesinde de tepkiye neden oldu.

VICTOR OSIMHEN KADRO DIŞI KALABİLİR

La Repubblica'de yer alan habere göre; Napoli, Osimhen'in bu davranışını değiştirmemesi durumunda futbolcuyu kadro dışı bırakmayı düşünüyor. Yıldız golcünün, herhangi bir kulübe satılmaması ve kadro dışı bırakılması halinde 1 yıl futboldan uzak kalacağı kaydedildi.

KAMPA ÇAĞRILMIŞTI

Napoli, geçen sezon Galatasaray'a kiraladığı Victor Osimhen'i, 15 Temmuz'da başlayacak yeni sezon hazırlık kampına davet etmişti. Galatasaray ve Suudi Arabistan'ın Al Hilal takımlarından teklifler alan Nijeryalı futbolcu, söz konusu tarihe kadar transfer olacağı kulübe karar veremezse büyük bir kriz yaşanabilir.