Napoli'den olay hamle! Victor Osimhen neye uğradığını şaşırdı

Düzenleme: Kaynak: Haber Merkezi
Napoli'den olay hamle! Victor Osimhen neye uğradığını şaşırdı

Geleceğine hala karar veremeyen ve uzun süredir Galatasaray'ı bekleten Victor Osimhen için yeni bir gelişme yaşandı. Nijeryalı oyuncunun bonservisini elinde bulunduran Napoli'den Victor Osimhen'e adeta rest çekildi. İşte detaylar...

Galatasaray'ın aylardır karar vermesini beklediği Victor Osimhen için İtalya'dan ilginç bir iddia ortaya atıldı. Teklifleri bekleten ve tatilini sürdüren Nijeryalı oyuncunun tutumu, bonservisine sahip Napoli cephesinde de tepkiye neden oldu.

VICTOR OSIMHEN KADRO DIŞI KALABİLİR

La Repubblica'de yer alan habere göre; Napoli, Osimhen'in bu davranışını değiştirmemesi durumunda futbolcuyu kadro dışı bırakmayı düşünüyor. Yıldız golcünün, herhangi bir kulübe satılmaması ve kadro dışı bırakılması halinde 1 yıl futboldan uzak kalacağı kaydedildi.

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KAMPA ÇAĞRILMIŞTI

Napoli, geçen sezon Galatasaray'a kiraladığı Victor Osimhen'i, 15 Temmuz'da başlayacak yeni sezon hazırlık kampına davet etmişti. Galatasaray ve Suudi Arabistan'ın Al Hilal takımlarından teklifler alan Nijeryalı futbolcu, söz konusu tarihe kadar transfer olacağı kulübe karar veremezse büyük bir kriz yaşanabilir.

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