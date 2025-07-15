Napoli'den Victor Osimhen açıklaması! "Galatasaray'a transferi..."

Düzenleme: Kaynak: Haber Merkezi
Napoli'den Victor Osimhen açıklaması! "Galatasaray'a transferi..."

Galatasaray'ın kadrosuna katmak için Napoli ile temaslarını sürdürdüğü Victor Osimhen için transfer iyice çıkmaza girdi. İtalyan ekibinin bitmek bilmeyen istekleri karşısında sarı-kırmızılılar, bekleme kararı almıştı. Napoli'den bir yönetici yaptığı açıklamayla Galatasaray camiasına kötü haberi verdi. İşte detaylar...

Süper Lig'in son şampiyonu Galatasaray'ın, Victor Osimhen transferinde sıcak gelişmeler yaşanıyor. İtalyan ekibi, son görüşmede 40 milyon euroyu nakit ödeme teklifi yapan Galatasaray'a olumlu cevap vermiş ancak yeni bir talepte bulunmuştu. Mavililer, Galatasaray'dan kalan 35 milyon euroyu da 2026 yılında ödemesini istemişti. İtalyan temsilcisi ödemelere ek olarak Osimhen'in sonraki satışından da pay istemişti.

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Bu gelişmenin ardından Galatasaray'ın görüşmeleri durdurduğunu ve şartların değişmesi halinde tekrar masaya oturacağı iddia edilmişti.

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VICTOR OSIMHEN İÇİN NAPOLI'DEN AÇIKLAMA

Öte yandan Napoli yöneticilerinden biri Sabah'a yaptığı açıklamada, istedikleri teminat mektubunu Galatasaray'ın verdiği bilgisinin tamamen yanlış olduğunu belirtti.

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Yönetici ayrıca transferin gerçekleşme ihtimali için de olumsuz konuşurken, anlaşmanın olma olasılığıyla ilgili "Bana göre yüzde 30" ifadelerini kullandı.

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