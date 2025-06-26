Napoli'den Victor Osimhen kararı! Galatasaraylılar çılgına dönecek

Galatasaray'da bir numaralı gündem maddesi Victor Osimhen'in transferi. Avrupa'da başarı isteyen ve başarılı golcüyü kadrosunda tutmayı hedefleyen sarı-kırmızılılar, transferde önemli bir sorunu çözdü.

GALATASARAY VICTOR OSIMHEN İÇİN İNDİRİMİ KAPTI!

Milliyet'te yer alan habere göre; Galatasaray, Victor Osimhen'in bonservisi için Napoli'yle anlaşma sağladı. Cimbom, Nijeryalı forvetin çıkış maddesinde 25 milyon euroluk indirimi İtalyan ekibine kabul ettirdi.

Haberde sarı-kırmızılıların, Osimhen'in çıkış maddesini 50 milyon euroya düşürdüğü ve bunu Napoli'ye 4 yıl içinde ödeyeceği belirtildi. Victor Osimhen'in 75 milyon euroluk serbest kalma maddesi 15 Temmuz tarihinde devre dışı kalacak.

EN BÜYÜK KOZ SÖZLEŞMESİNİN SON YILINA GİRMİŞ OLMASI

Osimhen'in Suudi Arabistan'ı reddetmesi ve sözleşmesinin son yılına girmesi nedeniyle Avrupa devlerinin çıkış bedelini ödemek istememesi, Galatasaray'ın bu süreçteki en büyük kozu oldu.Napoli kanadını çözen Galatasaray, Osimhen'in vereceği kararı beklemeye geçti.