Napoli'nin yaptığı paylaşım Osimhen'i çileden çıkardı: Kulübüne dava açacak

İtalya Serie A ekibi Napoli'nin sosyal medyadan yaptığı paylaşım, yıldız futbolcu Osimhen'i çıldırttı. Osimhen'in Napoli'ye dava açacağı ifade edildi.

Napoli'nin yaptığı paylaşım Osimhen'i çileden çıkardı: Kulübüne dava açacak

Editör: Fatma Demirkaya

24 Eylül'de Napoli'nin Bologna ile oynadığı ve 0-0 berabere biten maçta Napoli'nin yıldızı Osimhen, mücadelede penaltı atışından yararlanamamıştı.

Napoli'nin sosyal medya hesabı, Victor Osimhen'in kaçırdığı penaltıyı alaycı bir şekilde paylaşınca Osimhen çılgına döndü.

KULÜBÜNE DAVA AÇACAK
Gelen tepkiler sonrası Napoli videoyu kısa süre içinde kaldırsa da bu görüntüler sosyal medyaya yayıldı ve gündem oldu.

Victor Osimhen'in yapılan bu paylaşım sonrası çok sinirlendiği ve kulübüne dava açmaya hazırlandığı belirtildi.

Ayrı İtalyan basınında geçen haberlere göre de Osimhen Napoli ile olan bağlarını büyük ölçüde kopardı.

PAYLAŞIMLARINI SİLDİ
Osimhen, sosyal medyadan Napoli ile olan bütün paylaşımlarını kaldırdı.

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