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Napoliten Konseri Süreyya Opera'da

İstanbul Devlet Opera ve Balesi tenorlarının sahne aldığı, geçtiğimiz sezonlarda da seyircinin beğenisini kazanan, Napoliten Konseri 23 Kasım Çarşamba günü Kadıköy Belediyesi Süreyya Opera Sahnesi'nde izlenebilecek.

Haber Giriş: 18 Kasım 2022 Cuma - 16:10
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Napoliten Konseri Süreyya Opera'da

Napoliten Konseri Süreyya Opera'da
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Duygu yüklü İtalyan halk şarkılarından oluşan "Napoliten Konseri", sanatseverleri, İtalya'ya kısa bir yolculuğa çıkarıyor. Konserdeki şarkılara yer yer hüzün, yer yer de neşe hakim olurken, Eduardo di Capua, Paolo Tosti, Ernesto De Curtis, Rodolfo Falvo, Luigi Denza, Salvatore Cardillo, Cesare Andrea Bixio, Ruggero Leoncavallo, Salvatore Cardillo gibi değerli İtalyan bestecilerden eserler seslendiriliyor.

Sahne kurgusu Hüseyin Kaya'ya, ışık tasarımı ise Taner Aydın'a ait olan konserde; solistler Besnik Ademoğlu, Anıl Önder, Hazal Ata, Berk Dalkılıç, Bahadır Özkoca, Berk Özbek ve Anıl Önder'e piyanist Hüseyin Kaya eşlik ediyor.

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