Napolyon’un kılıcı yeni sahibini buldu: Fiyatı dudak uçuklattı

Fransa'nın başkenti Paris'te, Fransız imparatoru Napolyon Bonapart’a ait tarihi bir kılıç, 5 milyon doları aşan bedelle açık artırmada satıldı. Satışı gerçekleştiren Fransız müzayede evi Hôtel Drouot, bu olağanüstü eserin komisyonlar dahil 4,66 milyon euroya alıcı bulduğunu açıkladı. Bu miktar, yaklaşık 5 milyon doların üzerine çıkıyor. Satış, tarihi objeler arasında dünya çapında ulaşılan en yüksek bedellerden biri olarak kaydedildi.

KILICIN KÖKENİ

Napolyon bu kılıcı 1802 ile 1803 yılları arasında, Versay İmalathanesi’nin direktörü Nicolas Noël Boutet’e sipariş etmişti. Bonapart, imparatorluk döneminin sonuna kadar bu kılıcı elinde tuttu. Daha sonra yakın çevresinden biri olan Mareşal Emmanuel de Grouchy’ye hediye etti. Yıllar boyunca Grouchy ailesi tarafından özenle muhafaza edilen kılıç, bugün tarihi değeri kadar hikâyesiyle de koleksiyoncuları büyülüyor.

SANAT, TARİH VE GÜCÜN KESİŞTİĞİ NOKTA

Müzayede firması yöneticisi Alexandre Giquello, “Bu kılıç, büyük koleksiyoncuların aradığı her şeyi barındırıyor: Kusursuz bir geçmiş, sanat ve tarihle dolu bir yapıt ve güçlü bir hikâye” ifadeleriyle eserin önemini vurguladı. Bu satış, koleksiyon dünyasında adeta bir dönüm noktası olarak değerlendiriliyor.

Bu tarihi eserin bir benzeri, günümüzde Rusya’nın St. Petersburg kentindeki Hermitage Müzesi’nde sergileniyor.