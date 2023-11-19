Napolyon’un şapkası açık artırmayla satılacak

Bir döneme damgasını vuran Fransa İmparatoru Napolyon’a ait şapka açık artırma ile satılacak. Şapkanın 600 ila 800 bin euro arası bir fiyata satılması bekleniyor.

KAYNAK: DHA
Napolyon’un şapkası açık artırmayla satılacak

Eski Fransa İmparatoru Napolyon Bonapart’a ait bicorn şapka, Osenat müzayede evinin düzenleyeceği açık artırmayla satılacak. Şapkanın 600 ila 800 bin euro arası bir fiyata satılması bekleniyor.

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Eski Fransa İmparatoru Napolyon tarafından giyilen ve 1810 yılından olduğu ifade edilen siyah şapka, Fransa’nın başkenti Paris’in güneyindeki Fontainebleau kasabasında bugün açık artırmayla satışa sunulacak.

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Osenat müzayede evinden yapılan açıklamada, “Osenat, İmparator I. Napolyon tarafından giyilen bir şapkayı 19 Kasım'da Fontainebleau'da açık arttırmaya sunmaktan gurur duyuyor” denildi. Fransız medyası, şapkanın 600 ila 800 bin euro arasında bir fiyata alıcı bulmasının beklendiğini duyurdu.

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Satışa sunulan koleksiyonda ayrıca Napolyon tarafından giyilen gömlek ve eldivenlerin de yer alacağı ifade edildi.

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