Napolyon’un silahları 58 milyon 889 bin liraya satıldı. Birini intihar için kullandı

Düzenleme: Kaynak: İHA
Napolyon’un silahları 58 milyon 889 bin liraya satıldı. Birini intihar için kullandı

Eski Fransız İmparatoru Napolyon Bonapart’ın silahları açık artırmada satıldı. Bir döneme damga vuran eski imparatorun silahları toplam 1.69 milyon euro (Yaklaşık 59 milyon 889 bin lira) bedelle satıldı. Napolyon’un silahlardan birini intihar ederken kullandığı öğrenildi.

Fransız silah ustasu Louis-Marin Gosset tarafından tasarlanan ve Eski Fransız İmparatoru Napolyon Bonapart’a ait silahlar açık arttırmaya çıkarıldı. Silahlar, Napolyon’un 1814 yılında intihar girişiminde bulunduğu Fontainebleau Sarayı yakınındaki Osenat Müzayede evinde dün gerçekleştirilen açık arttırmada 1.69 milyon euro’ya alıcı buldu.

Altın ve gümüş işlemeli olan silahların üzerinde Napolyon'un profilinin işlemesi bulunuyor. Silahlar açık arttırmada orijinal kutusu ve barut mahfazasının da aralarında bulunduğu çeşitli aksesuarları ile satıldı.

Napolyan’a ait bir şapka da şapkası, Kasım ayında düzenlenen bir açık arttırmada 1,9 milyon euroya alıcı bulmuştu.

İNTİHAR İÇİN KULLANDI

Fransa Kültür Bakanlığı, silahları kısa süre önce “milli hazine” olarak kabul etmiş ve yurtdışına çıkarılmasını yasaklamıştı. Bu karar, Fransız hükümetinin ismi açıklanmayan alıcıya 30 ay içerisinde yeni bir teklif yapması anlamına geliyor.

Napolyon’un silahları orduların yenilmesinin ardından 12 Nisan 1814’te kendini öldürmek için kullandığı ifade edilirken yaveri Armand de Caulaincourt, silahtaki barutu boşaltarak Napolyon’un hayatını kurtarmıştı. Daha sonra zehir için Napolyon hayatta kalmıştı. Napolyon daha sonra silahları Caulaincourt’a vermişti.

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