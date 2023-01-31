Nar kabuğu zararlı mı?

Kabukları narın yaklaşık % 50'sini oluşturur. Dolayısıyla nar suyu sıkarken bu faydaların yarısından istemeden de olsa vazgeçmiş oluruz. Ayrıca nar kabuğu, meyve suyundan daha fazla antioksidan içerir.

Nar kabuğu Ayurveda tıbbında çeşitli sağlık ve güzellik yararları için düzenli olarak kullanılılor.

NAR KABUĞU FAYDALARI NELERDİR?

30 günlük küçük bir çalışma, 1.000 mg nar kabuğu özü ile takviyenin, bir anti-inflamatuar ajan olarak hareket ederek aşırı kilolu ve obezitesi olan kişilerde kolesterol ve kan şekeri düzeylerini iyileştirdiğini buldu.



Tip 2 diyabetli 37 kişiyi içeren başka bir çalışmada , 500 mg nar kabuğu ekstresi alanların kan basıncı , kolesterol ve hemoglobin A1c'de plasebo verilen kişilere kıyasla iyileşmeler görüldü.

İşitme kaybına karşı koruma sağlayabilir

Oksidatif stres, yaşa bağlı işitme kaybı söz konusu olduğunda katkıda bulunan bir faktördür . Nar kabukları, oksidatif hasara karşı korumaya yardımcı olan antioksidanlarda çok yüksek olduğundan, işitme kaybını önlemeye yardımcı olabilirler.

Beyin fonksiyonunu iyileştirebilir

Oksidatif stresin Alzheimer hastalığının gelişiminde rol oynadığı öne sürülmüştür. Nar kabukları antioksidanlarda yüksek olduğundan , bu durumdaki kişilerde yaşam kalitesini iyileştirmeye yardımcı olabilir.

Kanserle mücadele özelliklerine sahip olabilir

Test tüpü çalışmaları, nar kabuğu ekstresinin meme, ağız, kolon, prostat ve karaciğer kanseri hücreleri dahil olmak üzere bazı kanser hücrelerinin büyümesini sınırladığını göstermiştir.

Diş sağlığını iyileştirebilir

Nar kabukları güçlü antibakteriyel özelliklere sahip olduğundan, ağız gargarasında kullanıldığında plak oluşumunu önlediği ve çeşitli diş ve diş eti hastalıklarının tedavisine yardımcı olduğu gösterilmiştir.

Antibakteriyel özelliklere sahiptir

Nar özlerinin, enfeksiyonları önlemede ve yara iyileşmesini iyileştirmede onları etkili kılan güçlü antibakteriyel özelliklere sahip olduğu gözlemlenmişitir.

Romatoid artrit tedavisine yardımcı olabilir

Romatoid artrit , eklemlerde iltihaplanmayı içeren otoimmün bir durumdur. Narın antioksidan özelliğinden dolayı hastalığın şiddetini azaltmada rol oynayabileceği düşünülmektedir.

Kemik kaybını önlemeye yardımcı olabilir

Bazı araştırmalar, nar kabuklarının kemik kaybını ve yeni kemik dokusunun yenilenmesini önlemeye yardımcı olabileceğini göstermiştir.

Bazı cilt rahatsızlıklarının tedavisine yardımcı olabilir

Nar kabukları, antioksidanlar ve polifenoller bakımından yüksektir ve koyu cilt lekeleri ile karakterize bir durum olan hiperpigmentasyonu tedavi ettiği gösterilmiştir .



Hiperpigmentasyonlu 30 gönüllünün dahil olduğu bir çalışma, yaklaşık 1 ay boyunca her gün nar maskeleri ve serum uygulanmasının, herhangi bir yan etki olmaksızın hiperpigmentasyon alanlarının hafifletilmesine yardımcı olduğunu buldu.



Nar kabukları UVB ışınlarına karşı koruma sağlayabilir ve hiperpigmentasyon, akne, yaşlanma belirtileri ve yara iyileşmesini iyileştirebilir.

Kronik hastalık riskini azaltabilir

Nar kabukları, kalp hastalığı ve diyabet gibi kronik durumlar için risk faktörlerini azaltabilir.