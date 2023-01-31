31 Ocak 2023 Salı
İstanbul 9°C
Doviz verileri
  • DOLAR
  • EURO
  • ALTIN
Yeniçağ Anasayfa

Nar kabuğu zararlı mı?

Kışın gözde meyvelerinden narın kabuğunun da ayrıca faydalı olduğunu bilmekte yarar var. İşte o yararları…

Haber Giriş: 31 Ocak 2023 Salı - 13:36
Takip Et

Nar kabuğu ne işe yarar?

Nar kabuğu zararlı mı?
+
Aa
-

 

Kabukları narın yaklaşık % 50'sini oluşturur. Dolayısıyla nar suyu sıkarken bu faydaların yarısından istemeden de olsa vazgeçmiş oluruz. Ayrıca nar kabuğu, meyve suyundan daha fazla antioksidan içerir.

 

Nar kabuğu Ayurveda tıbbında çeşitli sağlık ve güzellik yararları için düzenli olarak kullanılılor.

NAR KABUĞU FAYDALARI NELERDİR?

30 günlük küçük bir çalışma, 1.000 mg nar kabuğu özü ile takviyenin, bir anti-inflamatuar ajan olarak hareket ederek aşırı kilolu ve obezitesi olan kişilerde kolesterol ve kan şekeri düzeylerini iyileştirdiğini buldu.

Tip 2 diyabetli 37 kişiyi içeren başka bir çalışmada , 500 mg nar kabuğu ekstresi alanların kan basıncı , kolesterol ve hemoglobin A1c'de plasebo verilen kişilere kıyasla iyileşmeler görüldü.

İşitme kaybına karşı koruma sağlayabilir

Oksidatif stres, yaşa bağlı işitme kaybı söz konusu olduğunda katkıda bulunan bir faktördür . Nar kabukları, oksidatif hasara karşı korumaya yardımcı olan antioksidanlarda çok yüksek olduğundan, işitme kaybını önlemeye yardımcı olabilirler.

Beyin fonksiyonunu iyileştirebilir

Oksidatif stresin Alzheimer hastalığının gelişiminde rol oynadığı öne sürülmüştür. Nar kabukları antioksidanlarda yüksek olduğundan , bu durumdaki kişilerde yaşam kalitesini iyileştirmeye yardımcı olabilir.

Kanserle mücadele özelliklerine sahip olabilir

Test tüpü çalışmaları, nar kabuğu ekstresinin meme, ağız, kolon, prostat ve karaciğer kanseri hücreleri dahil olmak üzere bazı kanser hücrelerinin büyümesini sınırladığını göstermiştir.

Diş sağlığını iyileştirebilir

Nar kabukları güçlü antibakteriyel özelliklere sahip olduğundan, ağız gargarasında kullanıldığında plak oluşumunu önlediği ve çeşitli diş ve diş eti hastalıklarının tedavisine yardımcı olduğu gösterilmiştir.

Antibakteriyel özelliklere sahiptir

Nar özlerinin, enfeksiyonları önlemede ve yara iyileşmesini iyileştirmede onları etkili kılan güçlü antibakteriyel özelliklere sahip olduğu gözlemlenmişitir.

Romatoid artrit tedavisine yardımcı olabilir

Romatoid artrit , eklemlerde iltihaplanmayı içeren otoimmün bir durumdur. Narın antioksidan özelliğinden dolayı hastalığın şiddetini azaltmada rol oynayabileceği düşünülmektedir.

Kemik kaybını önlemeye yardımcı olabilir

Bazı araştırmalar, nar kabuklarının kemik kaybını ve yeni kemik dokusunun yenilenmesini önlemeye yardımcı olabileceğini göstermiştir.

Bazı cilt rahatsızlıklarının tedavisine yardımcı olabilir

Nar kabukları, antioksidanlar ve polifenoller bakımından yüksektir ve koyu cilt lekeleri ile karakterize bir durum olan hiperpigmentasyonu tedavi ettiği gösterilmiştir .

Hiperpigmentasyonlu 30 gönüllünün dahil olduğu bir çalışma, yaklaşık 1 ay boyunca her gün nar maskeleri ve serum uygulanmasının, herhangi bir yan etki olmaksızın hiperpigmentasyon alanlarının hafifletilmesine yardımcı olduğunu buldu.

Nar kabukları UVB ışınlarına karşı koruma sağlayabilir ve hiperpigmentasyon, akne, yaşlanma belirtileri ve yara iyileşmesini iyileştirebilir.

Kronik hastalık riskini azaltabilir

Nar kabukları, kalp hastalığı ve diyabet gibi kronik durumlar için risk faktörlerini azaltabilir.

Etiketler

 

 

HABERE YORUM YAZ

UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış, Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.

EN ÇOK OKUNANLAR
﻿Matematik soruları 1 saniyede nasıl çözülür? Matematik öğretmeni açıkladı
1
﻿Matematik soruları 1 saniyede nasıl çözülür? Matematik öğretmeni açıkladı
﻿Matematik soruları 1 saniyede nasıl çözülür? Matematik öğretmeni açıkladı
﻿Dizilerde rol kapanların soyunma modası devam ediyor. Yalı Çapkını'nın yıldızı da kilotlu çorapla poz verdi
2
﻿Dizilerde rol kapanların soyunma modası devam ediyor. Yalı Çapkını'nın yıldızı da kilotlu çorapla poz verdi
﻿Dizilerde rol kapanların soyunma modası devam ediyor. Yalı Çapkını'nın yıldızı da kilotlu çorapla poz verdi
﻿Bu 6 burçtaki insanların beyinleri zehir gibi çalışıyor
3
﻿Bu 6 burçtaki insanların beyinleri zehir gibi çalışıyor
﻿Bu 6 burçtaki insanların beyinleri zehir gibi çalışıyor
﻿Müthiş bir şey! 2 bin 317 ton altın rezervi bulundu
4
﻿Müthiş bir şey! 2 bin 317 ton altın rezervi bulundu
﻿Müthiş bir şey! 2 bin 317 ton altın rezervi bulundu
﻿İktidarın emekliler için yapacağı seçim hamlesi sızdı
5
﻿İktidarın emekliler için yapacağı seçim hamlesi sızdı
﻿İktidarın emekliler için yapacağı seçim hamlesi sızdı
﻿Cumhur İttifakı'nda fırtınalar koparacak İstanbul anketi
6
﻿Cumhur İttifakı'nda fırtınalar koparacak İstanbul anketi
﻿Cumhur İttifakı'nda fırtınalar koparacak İstanbul anketi
﻿ Finlandiya basını duyurdu. Polis ülkede Kur'an-ı Kerim yakılmasına izin vermeyecek
7
﻿ Finlandiya basını duyurdu. Polis ülkede Kur'an-ı Kerim yakılmasına izin vermeyecek
﻿ Finlandiya basını duyurdu. Polis ülkede Kur'an-ı Kerim yakılmasına izin vermeyecek
﻿Bakırköy’de tekmeli yumruklu yol kavgası
﻿Bakırköy’de tekmeli yumruklu yol kavgası
﻿Bakırköy’de tekmeli yumruklu yol kavgası
﻿Belçika’da sağlık çalışanlarından protesto
﻿Belçika’da sağlık çalışanlarından protesto
﻿Belçika’da sağlık çalışanlarından protesto
﻿Malatya’da kaçakçılık operasyonu
﻿Malatya’da kaçakçılık operasyonu
﻿Malatya’da kaçakçılık operasyonu
﻿Meteoroloji'den ‘zirai don’ uyarısı
﻿Meteoroloji'den ‘zirai don’ uyarısı
﻿Meteoroloji'den ‘zirai don’ uyarısı
Yeniçağ Anasayfa
Copyright 2023 | Tüm Hakları Saklıdır.
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.