Nar Kolesterol ve şekere iyi gelir mi

İstanbul Bilim Üniversitesi Sağlık Yüksekokulu Beslenme ve Diyetetik Bölüm Başkanı Prof. Dr. Funda Elmacıoğlu, bağışıklık sistemini güçlendiren narın kolesterol ve şekeri dengelediğini bildirdi. Prof. Elmacıoğlu, AA muhabirine yaptığı açıklamada, içeriğindeki özellikleri nedeniyle adeta ilaç, doğal antibiyotik özelliği taşıyan narın sofralardan kesinlikle eksik edilmemesi gerektiğini vurguladı.

Vitamin deposu narın herkesin tüketmesi gereken bir meyve olduğuna işaret eden Elmacıoğlu, narın başta kanser olmak üzere kalp, damar, mide ve daha birçok sağlık sorununa fayda sağladığını söyledi.

Elmacıoğlu, “Bağışıklık sistemini güçlendiriyor. İçerdiği flovanoidler, vitaminler, polifenoller, antosiyaninler, taninler vasıtasıyla kolesterol ve şekeri de dengeliyor. Kalp ve damar sağlığımızı koruduğu gibi kanser hücrelerinin gelişmesini çok önemli oranda engelliyor” diye konuştu.

Narın kabuğunun da faydalı olduğunu ancak pek bilinmediği için kabukların genellikle çöpe atıldığını ifade eden Elmacıoğlu, “Nar, lezzetli bir meyve olmasının yanında besin değerleri açısından da oldukça yararlıdır. Potasyum ve demir minerali ile C vitamini açısından çok zengin bir meyve olan nar, B1, B2 vitaminleri ile kalsiyum ve fosfor minerallerini de barındırır” şeklinde konuştu.

Nar kabuğundaki ellagik asitin başta meme kanseri olmak üzere hemen hemen tüm kanser türlerini önleyici ve iyileştirici faydalar sağladığını öne süren Elmacıoğlu, şunları söyledi:



“Harareti keser, enerji verir ve yorgunluğu giderir. Vücudu, kalbi, mideyi ve diş etlerini kuvvetlendirir. Mide iltihabı ve ağız yarası için faydalıdır. Bağışıklık sistemini güçlendirir. Kanser hücrelerinin gelişmesine engel olarak, başta akciğer, meme, cilt, kolon ve prostat kanseri olmak üzere kansere karşı vücudu korur. Kandaki kolesterol oranını ve tansiyonu düşürür. Damar sertliğini önler ve damarları açar. Bu özellikleriyle kalp ve damar hastalıklarına karşı koruyucudur. Kandaki şeker seviyesini de dengeleyerek şeker hastalarına iyi gelir. Cilt sağlığı için de faydalıdır. Ayrıca artrit ve eklem ağrılarını dindirmeye yardımcı olur.”