Nar suyu kalp dostu

Uzmanlar nar suyunun kalbi koruduğunu, damar tıkanıklığını önlediğini belirtiyor. İşte, nar suyunun diğer yararları…

Nar suyu kalp dostu

Uzmanlar nar suyunun kalbi koruduğunu, damar tıkanıklığını önlediğini, kansere karşı da etkili olduğunu bildirdi. Yaptıkları açıklamalarda nar suyunun tablet haline getirme çalışmalarının gündemde olduğunu belirten uzmanlar, "Nar suyuyla beslenme sonrasında damar plakları ve tıkanıklıklarında gerilemeye neden oluyor. 2 hafta boyunca günde 50 miligram nar suyunun, tansiyonu artıran enzimi yüzde 36 düşürüyor. Bu sayede tansiyon yüzde 5 düşürülüyor" diye konuştular.

Narda, kansere karşı koruyucu antioksidanlar bulunduğunu ifade eden uzmanlar, "Nar suyundaki antioksidan miktarı, yeşil çay, kızılcık ve portakal suyuna göre 3 kat daha fazla. Bir bardak nar suyu, 10 bardak yeşil çay ve 4 bardak kızılcık suyu ile aynı seviyede antioksidan madde içeriyor. Narda ayrıca C vitamini, demir ve potasyum bulunuyor" dediler.

Öne Çıkanlar
İstanbul'daki dev final belli oldu. Manchester City Real Madrid'i yerle bir etti! Tarihi fark
İstanbul'daki dev final belli oldu. Manchester City Real Madrid'i yerle bir etti! Tarihi fark
Sandık görevlisi nasıl olunur? Sandık görevlisi olma şartları neler?
Sandık görevlisi nasıl olunur? Sandık görevlisi olma şartları neler?
Devleti yükten kurtarmak isteyen ancak görmezden gelinen 550 binden fazla bedelli askerlik mağduru sandığı bekliyor
Devleti yükten kurtarmak isteyen ancak görmezden gelinen 550 binden fazla bedelli askerlik mağduru sandığı bekliyor
UEFA, Türkiye maçında yaşanan olaylar nedeniyle Ermenistan'a ceza kesti
UEFA, Türkiye maçında yaşanan olaylar nedeniyle Ermenistan'a ceza kesti
EYT kapsamına alınmayan staj ve çıraklık mağdurlarıyla alay edercesine konuşan Vedat Bilgin Ankara milletvekili seçildi
EYT kapsamına alınmayan staj ve çıraklık mağdurlarıyla alay edercesine konuşan Vedat Bilgin Ankara milletvekili seçildi
Çin’in bedava verdiği aşıları 12 milyon dolara devlete satan Cantürk Alagöz Iğdır’dan AKP milletvekili oldu
Çin’in bedava verdiği aşıları 12 milyon dolara devlete satan Cantürk Alagöz Iğdır’dan AKP milletvekili oldu
Son Haberler
İstanbul'daki dev final belli oldu. Manchester City Real Madrid'i yerle bir etti! Tarihi fark Spor
İstanbul'daki dev final belli oldu. Manchester City Real Madrid'i yerle bir etti! Tarihi fark
Cesedin yanında selfie çekip sosyal medyadan paylaşmış Güncel
Cesedin yanında selfie çekip sosyal medyadan paylaşmış
Tırın altında ezilen otomobilinden burnu bile kanamadan çıktı Dünya
Tırın altında ezilen otomobilinden burnu bile kanamadan çıktı
Balıkesir'i yarım saatlik yağmur felç etti, bir çok ev ve iş yerini su bastı Güncel
Balıkesir'i yarım saatlik yağmur felç etti, bir çok ev ve iş yerini su bastı
Bitlis'te, otobüste yapılan aramada 2 kadın yolcunun üzerinde 10 kilo eroin ele geçirildi Güncel
Bitlis'te, otobüste yapılan aramada 2 kadın yolcunun üzerinde 10 kilo eroin ele geçirildi
Davutoğlu sosyal medya hesabından sordu‘28 Mayıs bir seçim mi, yoksa referandum mu?’ Siyaset
Davutoğlu sosyal medya hesabından sordu‘28 Mayıs bir seçim mi, yoksa referandum mu?’
Hindistan'da kilo veremeyen polisler ihraç edilecek Dünya
Hindistan'da kilo veremeyen polisler ihraç edilecek