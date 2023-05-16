Nar suyu kalp dostu

Uzmanlar nar suyunun kalbi koruduğunu, damar tıkanıklığını önlediğini, kansere karşı da etkili olduğunu bildirdi. Yaptıkları açıklamalarda nar suyunun tablet haline getirme çalışmalarının gündemde olduğunu belirten uzmanlar, "Nar suyuyla beslenme sonrasında damar plakları ve tıkanıklıklarında gerilemeye neden oluyor. 2 hafta boyunca günde 50 miligram nar suyunun, tansiyonu artıran enzimi yüzde 36 düşürüyor. Bu sayede tansiyon yüzde 5 düşürülüyor" diye konuştular.

Narda, kansere karşı koruyucu antioksidanlar bulunduğunu ifade eden uzmanlar, "Nar suyundaki antioksidan miktarı, yeşil çay, kızılcık ve portakal suyuna göre 3 kat daha fazla. Bir bardak nar suyu, 10 bardak yeşil çay ve 4 bardak kızılcık suyu ile aynı seviyede antioksidan madde içeriyor. Narda ayrıca C vitamini, demir ve potasyum bulunuyor" dediler.