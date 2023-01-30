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İşte nar tüketmeden önce bilmeniz gerekenler

Adına ata sözleri bile bulunan nar vücuda oldukça yararlı. Ancak narı tüketmeden önce bilinmesi gerekenler de var. İşte ayrıntılar…

Haber Giriş: 30 Ocak 2023 Pazartesi - 07:55
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Nar tüketmeden önce bilmeniz gerekenler

İşte nar tüketmeden önce bilmeniz gerekenler
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6- C ve E vitamini gibi bağışıklığı artıran vitaminler sayesinde nar suyu hastalıkları önleyebilir ve enfeksiyonla mücadele edebilir.
Nar ayrıca laboratuvar testlerinde antibakteriyel ve antiviral olarak gösterilmiştir. Yaygın enfeksiyonlar ve virüsler üzerindeki etkilerini anlamak için çalışmalar devam ediyor.
Depresyon ve osteoporozdan (kemik erimesi) korunma ve etkilerini azaltmada faydalıdır. Yapılan bir araştırmaya göre günlük 227 ml nar suyu içmek, öğrenme ve hafızayı artırabiliyor.

 

 

Antioksidan deposu olması dolayısıyla nar suyu hücreler üzerinde büyük etkiler yaratarak kadınlarda doğurganlığa katkı sunar.

Nar geleneksel olarak Orta Doğu ve Hindistan'da diyabet için bir çare olarak kullanılmıştır. Narın diyabet üzerindeki etkileri hakkında hala çok şey bilinmezken insülin direncini azaltmaya ve kan şekerini düşürmeye yardımcı olabileceği düşünülüyor.
Kalp krizi, felç ve emboli yani pıhtı atmaya neden olabilecek kan pulcuklarının toplanmasını engeller.

Prostatik (prostat) kanser antijenlerinin azaltılması ve meme kanserinde hücre çoğalmasının önlenmesinde etkili olduğunu gösteren çalışmalar mevcuttur.

Güneş ışığının zararlı etkilerine karşı koruyucudur. Deride görülen kızarıklıklar ve hafif yanıklardan korunmada etkilidir.

Kolesterol ve kalp-damar ile ilgili tüm risk faktörlerini azaltır.

Her gün nar suyu içmek, kan basıncını yani tansiyonu düşürmeye yardımcı olabilir. Ancak nar suyunun uzun vadede genel kan basıncını düşürebileceğini belirlemek için daha fazla çalışma yapılması gerektiği belirtiliyor.

Vişne ve pancar suyundan sonra nar suyu da yeni spor performansı ve dayanıklılık artırıcılar arasında yerini alır.Nar suyu, ağrının azalmasına ve güç kazanımının iyileştirilmesine yardımcı olur. Ayrıca egzersizden kaynaklanan oksidatif hasarı azaltır.

İnsan üzerinde yapılan çalışmalarında narın damar sertleşmesini tersine çevirmede etkili olduğu bulunmuştur. 1 bardak nar suyu kırmızı şarap, yeşil çay, yaban mersini, acai üzümü ve turna yemişinden daha fazla antioksidan içerir.

Sağlık otoritelerine göre nar orta derecede bazı ilaçlarla etkileşime girebiliyor. Bunlar arasında kolesterol düşürücüler, kan sulandırıcılar ve tansiyon ilaçları bulunuyor. Bu nedenle narı düzenli şekilde tüketmeden önce doktora danışılmasında fayda var.

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