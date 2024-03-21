Nardugan ve Nevruz Neden Türk'ün büyük bayramıdır?

Türklerin, tek Tanrılı dinlere girmesinden önceki inançlarına göre, yeryüzünün tam ortasında bir ''akçam ağacı'' bulunur. Buna ‘hayat ağacı’ denir.

Bu ağaç, motif olarak bizim bütün halı, kilim ve işlemelerimizde görülebilir.