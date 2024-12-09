Narenciye bahçelerinde asayiş berkemal

Aydın'da narenciye bahçelerinde yaşanan verim kaybının ardından başlatılan çalışmalar hız kesmezken Koçarlı'da narenciye bahçelerinden pestisit kontrolleri yapıldı.

Aydın'ın Koçarlı ilçesindeki narenciye ağaçlarında yaşanan verim kaybının önüne geçmek ve bahçelerdeki zararlı popülasyonunun tespitini sağlamak hedefiyle gerçekleştirilen çalışmalar devam ediyor. Bu çerçevede sahaya inen Söke İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü ekipleri, narenciye bahçelerini gezerek monitör tuzakları kontrol etti. Hasat öncesi pestisit kontrolü için numune alımı da yapan ekiplerin, kontrollerine aralıksız devam edeceği öğrenildi.

Konu ile ilgili Koçarlı İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü'nden yapılan açıklamada "İlçe Müdürlüğümüz bitki sağlığında görevli Ziraat Mühendisi personelimiz tarafından narenciye bahçelerinden hasat öncesi pestisit kontrolü için numuneler alınmıştır" ifadeleri yer aldı.

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