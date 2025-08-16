Narenciye bahçelerinde denetim

Söke İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü, Entegre ve Kontrollü Ürün Yönetimi (EKÜY) Projesi kapsamında ilçedeki narenciye üreticileriyle yerinde görüşmeler yaparak, bahçe kontrolleri ve ürün ile bitki sağlığına yönelik denetimler gerçekleştirdi. Tarımda sürdürülebilirliği artırmak ve üreticilerin verimliliğini yükseltmek amacıyla başlatılan proje çerçevesinde yapılan kontrollerde, bahçelerdeki bitki sağlığı durumu ve ürünlerin genel durumu titizlikle incelendi. Ayrıca, tarımsal hastalık ve zararlılara karşı alınması gereken önlemler konusunda üreticilere bilgi verildi.

Söke İlçe Tarım ve Orman Müdürü, projeyle ilgili yaptığı açıklamada, "EKÜY projesi kapsamında üreticilerle yerinde görüşülüp bahçe kontrolleri ile narenciye bahçelerinde ürün ve bitki sağlığı kontrolleri yapıldı" ifadeleri yer aldı.