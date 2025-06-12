Narin cinayeti davasında yeni gelişme: Anne Yüksel Güran için harekete geçildi!

Diyarbakır’ın Bağlar ilçesi Tavşantepe Mahallesi’nde, 21 Ağustos 2024’te kaybolan ve 8 Eylül 2024’te Eğertutmaz Deresi’nde cansız bedeni çuval içinde bulunan 8 yaşındaki Narin Güran’ın öldürülmesiyle ilgili davada, anne Yüksel Güran’a verilen ağırlaştırılmış müebbet hapis cezasına ilişkin yeni bir gelişme yaşandı. Yüksel Güran’ın avukatı Yılmaz Demiroğlu, Diyarbakır Bölge Adliye Mahkemesi 1. Ceza Dairesi’nin cezayı onama kararına karşı Yargıtay’a temyiz başvurusu yaptı.

KARAR DURUŞMASINDA NE OLMUŞTU?



Diyarbakır 8. Ağır Ceza Mahkemesi, 28 Aralık 2024’teki karar duruşmasında, Yüksel Güran, ağabey Enes Güran ve amca Salim Güran’ı “iştirak halinde çocuğa karşı kasten öldürme” suçundan ağırlaştırılmış müebbet hapis cezasına çarptırmış, Narin’in cesedini dere yatağına taşıdığını itiraf eden komşu Nevzat Bahtiyar’a ise “suç delillerini yok etme, gizleme veya değiştirme” suçundan 4 yıl 6 ay hapis cezası vermişti. Diyarbakır Bölge Adliye Mahkemesi 1. Ceza Dairesi, istinaf başvurularını inceleyerek 4 sanık için verilen cezaları oy çokluğuyla hukuka uygun bulmuş ve sanıkların tutukluluk halinin devamına karar vermişti.

TEMYİZ DİLEKÇESİNDE NELERE YER VERİLDİ?



Yüksel Güran’ın avukatı Yılmaz Demiroğlu, Yargıtay’a sunulan temyiz dilekçesinde, mahkumiyet kararının ve istinaf başvurusunun esastan reddinin usul ve yasaya aykırı olduğunu savundu. Dilekçede, “Müvekkilim hakkındaki mahkumiyet kararı hukuka aykırıdır. Dosyadaki mevcut delil durumu ve olayın oluş şekli dikkate alındığında, sanık anne yönünden kuvvetli suç şüphesini gösteren delil bulunmamaktadır. Kararın bozulmasını ve müvekkilimin tahliyesini talep ediyorum” ifadelerine yer verildi. Ayrıca, temyiz incelemesinin duruşmalı yapılmasını talep etti.

Narin Güran, 21 Ağustos 2024’te kaybolmuş, 19 gün sonra Eğertutmaz Deresi’nde cesedi bulunmuştu. Adli Tıp Kurumu raporu, Narin’in “ağız burun kapanması ve boyuna baskı sonucu oksijensiz bırakılarak” öldürüldüğünü ortaya koymuştu. Soruşturma kapsamında, Yüksel Güran, Enes Güran, Salim Güran ve Nevzat Bahtiyar hakkında “iştirak halinde çocuğa karşı kasten öldürme” suçundan ağırlaştırılmış müebbet hapis istemiyle iddianame hazırlanmış, dava 7 Kasım 2024’te başlamıştı. Nevzat Bahtiyar, cesedi Salim Güran’ın talimatıyla dereye gömdüğünü itiraf etmiş, ancak cinayete iştirak etmediğini savunmuştu. Yüksel Güran ise duruşmalarda suçsuz olduğunu, kızına zarar vermediğini ve namusuna leke sürüldüğünü ifade etmişti.

Diyarbakır Barosu ve Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı, Nevzat Bahtiyar’a verilen 4 yıl 6 ay hapis cezasının yetersiz olduğunu belirterek istinaf başvurusunda bulunmuş, savcılık da Bahtiyar’ın “iştirak halinde kasten öldürme” suçundan cezalandırılması gerektiğini savunarak Yargıtay’a temyiz başvurusu yapmıştı.

SON DURUM



Yüksel Güran’ın temyiz başvurusu, Diyarbakır 9. Ağır Ceza Mahkemesi’ne gönderildi. Yargıtay’ın, hem Yüksel Güran’ın tahliye talebini hem de Nevzat Bahtiyar’a verilen cezanın bozulması başvurusunu inceleyerek karar vermesi bekleniyor. Dava, kamuoyunda büyük yankı uyandırmaya devam ederken, Narin Güran’ın cinayetinin asıl faili ve nedeni hâlâ tam olarak aydınlatılamadı. Soruşturma ve yargılama sürecindeki delil eksiklikleri, hukukçular ve hak savunucuları tarafından eleştiriliyor.