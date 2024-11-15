Narin cinayetinde Ağabey Enes Güran'ın şok görüntüleri ortaya çıktı! Isırık izleri ve yüzdeki morluklar...

Düzenleme: Kaynak: Sabah
Narin cinayetinde Ağabey Enes Güran'ın şok görüntüleri ortaya çıktı! Isırık izleri ve yüzdeki morluklar...

Diyarbakır'nın Tavşantepe kırsalında kaybolmasının ardından 19 gün sonra bir dere yatağında ölü olarak bulunan 8 yaşındaki Narin Güran cinayetine ilişkin ilk duruşma geçtiğimiz günlerde tamamlanırken, mahkeme sanıkların tutukluğunun sürmesine ve davanın 26 Aralık tarihine ertelenmesine karar verdi. Soruşturma kapsamında yeni bir detaya daha ortaya çıktı.

Narin Güran cinayeti davasına ilişkin 7 Kasım'da başlayan duruşmada sanık ve tanıkların savunmaları dinlendi. Mahkeme heyeti, duruşmanın 26 Aralık'a ertelenmesine karar verdi.

Sabah Gazetesi'nde, soruşturma kapsamında değerlendirilen ağabey Enes Güran'ın kolundaki ısırık izlerinin yer aldığı fotoğraflar yayınlandı.

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Sanıklar arasında yer alan ağabey Enes Güran 7 Kasım'da görülen davada savunma yaptı. Mahkeme başkanı, sanık Enes Güran'a "iştirak halinde çocuğa karşı kasten öldürme" suçundan ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası istemiyle hakkında dava açıldığını belirtti.

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"KOLUMDAKİ ISIRIK İZİNİ ÜÇÜNCÜ GÜN YAPTIM"

Savcının, kolundaki ısırık izini sorması üzerine Güran, "Kolumdaki ısırık izini üçüncü gün yaptım. Cezaevine suçlu olduğum için girmedim. Kardeşim Narin için girdim." diye konuştu.

mor2.jpg"Neden diğer kardeşlerin değil de siz davaya dahil edildiniz?" diye sorulan Güran, bunu hiç düşünmediğini savundu.

YÜZÜNDEKİ MORLUK İZLERİ GÖRÜNTÜ:

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KOLUNU NASIL ISIRDIĞINI GÖSTERDİ

Diyarbakır Barosu avukatlarından Aydın Özdemir'in kolunu nasıl ısırdığını sorması üzerine Güran, kolunu nasıl ısırdığını gösterdi.

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Kolundaki ısırık izinin halen görüldüğünü belirten Güran, sırtındaki izlerin Nevzat Bahtiyar'ın ahırına gittiklerinde oradaki çivi ve tahtalardan kaynaklandığını, bu izlerin mısır tarlasında olmadığını öne sürdü.

"Narin'in öldürüldüğünü cezaevinde öğrendim. Narin'in ölümünü duyunca şok oldum." diyen Güran, "Cezaevinde başımı sürekli duvarlara vurduğumu, yüzüme tokat attığımı siz gördünüz mü?" dedi.

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