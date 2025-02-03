Narin cinayetinde flaş Nevzat Bahtiyar gelişmesi!

Türkiye’de uzun süre gündemde kalan Narin Güran cinayetiyle ilgili davada yeni bir gelişme yaşandı.

Diyarbakır Barosu Narin’in cesedini sakladığını söyleyen ve delilleri gizleme suçundan 4 yıl 6 ay hapis cezası alan Nevzat Bahtiyar için verilen cezaya itiraz yoluna giderek İstinaf Mahkemesi'ne başvurdu.

Geçtiğimiz günlerde cezanın az olduğunu savunan savcılık da ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası alması amacıyla dosyayı istinaf mahkemesine taşımıştı.

Diyarbakır Barosu tarafından istinafa yapılan başvuruda,

"İlk derece mahkemesince sanık Nevzat Bahtiyar'ın da diğer sanıklarla iştirak iradesiyle maktul Narin Güran'ı öldürdüğü kabulü ile sanık Nevzat'ın çocuğa karşı kasten öldürme suçundan cezalandırılmasına hükmedilmesi gerekirken sanığın" Suç delillerini yok etme, gizleme veya değiştirme" suçundan cezalandırılması hatalıdır. Bu sebeple yerel mahkemenin 28.12.2024 tarihli kararına karşı sanık Nevzat Bahtiyar açısından suç vasfına yönelik nitelemenin dosya içerisindeki deliller dikkate alındığına hatalı olduğu gerekçesi ile katılan sıfatı ile istinaf kanun yoluna başvurmaktayız" ifadeleri yer aldı.