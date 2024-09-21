Narin cinayetinde köylülerin sinsi planına dikkat çekti. İstanbul eski Cinayet Büro Amiri Metin Örel açıkladı

İstanbul eski Cinayet Büro Amiri Metin Örel, Narin cinayeti ile ilgili değerlendirmelerde bulunurken bugüne kadar gündeme gelmeyen bir iddiayı ortaya attı.

Cinayetin Diyarbakır’ın küçük bir köyünde, gözlerden uzak bir sahada meydana geldiğini hatırlatan Emekli Emniyet Müdürü Metin Örel, Yeniçağ’a özel değerlendirmede bulundu.

Örel Nevzat Bahtiyar’ın son itirafında, “Salim’im, Narin’in annesi Yüksel Güran ile cinsel ilişki yaşadığını ve bunu gören küçük kızın amcası tarafından boğmak sureti ile öldürdüğünü açıkladı" dedi. Açıklamanın katili de tam olarak ele verdiğini kaydetti.

ÇAPRAZ SORGUNUN ÖNEMİNİ AÇIKLADI

Amca Salim Güran’ın aracında bulunan donelerin ve Adli Tıp raporlarının da bu itirafı doğrular nitelikte olduğuna değinen Metin Örel, "Köyde amcanın mutlak hakimiyeti var. Köyde ikamet edenler, devletten çok amcadan çekiniyor. Aile ve çevresindeki kişiler olayın şeklini değiştirmek için planlar yapıyor. Nitekim ceset bulunduğunda adli inceleme yapılmasında sorunlar yaşandığından tam olarak delillere ulaşılamadı” dedi.

Cinayetin aydınlanması için, Narin’in kurstan çıkıp kaybolduğu ana kadar uğradığı yerler, kişiler tekrar tekrar not edilerek, köydeki tüm kişilerin telefon dökümleri ve hts kayıtlarının çıkartılması gerektiğini açıklayan emekli cinayet dedektifi Örel, "Bu aşamada çapraz sorguların hassasiyetle iyi yapılması gerektiğini” söyledi.

"GERÇEK KATİLİ GİZLEME PLANI"

Cinayetin başka birinin üstüne yıkma çalışmaları ve planları yapıldığını kaydeden Metin Örel, “Gerçek katil yerine, kaplama bir fail teslim etme uğraşı içinde” olduklarını iddia ederek görüşlerini şu şekilde açıkladı:

“Amca, Nevzat isimli kişinin öldürdüğünü söylemiş. Sanki önceden bunun provası yapılmış gibi. Sadece mevcut gelişmelere göre benim tahminim bu şekilde.”

Nevzat Bahtiyar ise, vicdan azabı çektiğini belirterek üçüncü kez ifade değiştirerek amca Salim Güran’ın katil olduğunu ileri sürmüştü…

Öte yandan, Oda TV’de Kaan Aslanoğlu polis sorgusundaki işkenceye değinen bir yazı kaleme aldı. Yazının, “Narin Soruşturması ve Liberal Hukuk” başlıklı bölümünde şu görüşlere yer verdi:

"ZANLILARA OTEL MÜŞTERİSİ MUAMELESİ YAPILMASIN"

“… Narin soruşturmasına dönersek: Elbette sorguda hiç kimseye işkence, kötü muamele yapılmasın, ama suç şüphelilerine de otel müşterisi muamelesi yapılmasın. Bu tutum suçluların kendilerini normal dışı rahat hissetmesine yol açıyor. İtirafları engelliyor. Suça cesaretlendiriyor. Ayrıca ifrat ve tefrit içindeki standartsız siyasi tutumlarımız, gevşek adalet uygulamalarımız tüm toplumun terbiyesini, ahlakını bozuyor. Sıradan insan olsun, nüfuzlu bir insan olsun polis, jandarma, savcı görünce düşman görmüş gibi hissetmesin, ama böyle enseye tokat ahbabını görmüş gibi de hissetmesin.”