Narin cinayetinde sır perdesi aralanıyor! Orgeneral bilinmeyenleri Meclis'te tek tek anlattı

Diyarbakır'da katledilen 9 yaşındaki Narin Güran cinayetiyle ilgili soruşturma sürecine dair önemli detaylar, TBMM'de ele alındı.

Jandarma Genel Komutan Yardımcısı Orgeneral Hüseyin Kurtoğlu, çocuk istismarlarına karşı kurulan komisyonda, soruşturma sürecine yönelik eleştirilere yanıt verdi.

OPERASYON SÜRECİNİ ANLATTI

Orgeneral Kurtoğlu, kayıp ihbarının ardından ilk üç gün boyunca aile ve köylülerin jandarmayı yanlış yönlendirdiğini belirterek, üçüncü günde adli makamların devreye girdiğini söyledi. Soruşturmanın tamamen adli makamların koordinasyonunda yürütüldüğünü vurguladı.

Jandarma Komutanı’nın sekizinci gündeki “Çembere daraltıyoruz” açıklamasıyla ilgili olarak, soruşturmanın selameti için ailenin güvenini kazanmaları gerektiğini belirten Kurtoğlu şunları dile getirdi:

"Herkesin sorusuna muhatap bir konu var: İl Jandarma Komutanı 8’inci gün neden böyle bir açıklama (“Sonuca çok yaklaştık, çember daralıyor”) yaptı? Soruşturmanın selameti açısından aileyi kendilerine inandığımıza ikna etmemiz gerekiyordu. Çünkü önümüzde çok engeller çıkarıldı; çok yanlış istikametlere gönderilecek ihbarlarda bulunuldu."

SALİM GÜRAN NEDEN FALCIYA GİTTİ?

Kurtoğlu, Tavşentepe'nin de muhtarı olan amca Salim Güran’ın falcıya gitmesiyle ilgili olarak, jandarmanın bu sürece doğrudan katılmadığını ancak bir refakatçi görevlendirildiğini belirtti.

Kurtoğlu, gizlilik kararına rağmen medyada çıkan haberlerin bilgi akışını engellediğini ve şüphelilerin susmasına yol açtığını dile getirdi. Kurtoğlu şunları anlattı:

"Falcı meselesi var. (Muhtar olan amca Salim Güran’ın jandarmayla birlikte falcıya gitmesi) Onlara kolluk olarak biz iştirak etmedik; sadece bir yere gidecekler, bir şeyler uyduruyorlar, bir refakatçi personel bulundu. O refakatteki personel de orada ne görüşüldü, ne konuşulduysa onu tutanağa bağlayıp komut anlığına bildirdi. Polisin ya da jandarmanın hangisi müdahale ederse etsin yapacağı her şey fazlasıyla yapılmıştır. Çocuk 19’uncu günde bulundu, doğru. Maalesef medyada gizlilik kararı olmasına rağmen bir kişinin ifadesi yarım saat sonra gazete manşetlerinde... Bilgi alabileceğimiz kişiler de bir şey söyleyecekse manşetleri görünce bilgi vermekten korktular, kilitlediler."

AFAD ve yerel ekiplerin çocuğu bulamaması üzerine Jandarma Özel Asayiş Komutanlığı’ndan özel dalgıç ekibi gönderildiğini söyleyen Kurtoğlu, dalgıçların büyük emeklerle Narin’in bedenine ulaştığını anlattı.

"DÖRT DÖRTLÜK ÇÖZÜLMÜŞTÜR"

Hürriyet'ten Bülent Sarıoğlu'nun haberine göre; soruşturmanın başarıyla tamamlandığını belirten Orgeneral Kurtoğlu şunları ifade etti: