Narin cinayetinde tartışılan isim merkeze çekildi! Yerine de Bahçeli’nin hemşehrisi geldi…

T24’te yer alan haberde; 8 yaşındaki Narin Güran cinayeti soruşturması sırasında yaptığı açıklamayla dikkatleri üzerine toplayan Diyarbakır Jandarma Komutanı Tümgeneral Selçuk Yıldırım merkeze çekildi. Yıldırım yerine ise yeni açılım sürecini başlatan MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin Osmaniye'den hemşehrisi ve Antalya Jandarma Komutanı Tümgeneral Tarık Hekimoğlu oldu.

TARTIŞILAN İSİMDİ

Diyarbakır’da il jandarma komutanı atamasının perde arkasında Narin Güran çıktı. Güran'ın cesedinin Diyarbakır Jandarma Komutanlığı'nın sorumluluk bölgesinde bulunmasıyla birlikte başlatılan adli soruşturmada Jandarma Komutanı Tümgeneral Selçuk Yıldırım'ın "Dakika dakika her şeyi kayıt altına aldık. Sonuca çok yaklaştık. Elimizde önemli deliller var bulacağız" sözleri rahatsızlık yaşatmıştı. Bu açıklamalar ise akıllara soru işaretlerini getirmişti. Yıldırım Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın imzasıyla görevden alınarak merkeze çekildi.

“GÜRAN CİNAYETİNİN KARARTILMASINA”

İsmail Saymaz ise merkeze çekilmeyi, “Narin Güran cinayetinin karartılmasına, Nevzat Bahtiyar adlı katilin aklanıp yalanlarıyla bu dosyaya yön vermesine neden olan Diyarbakır İl Jandarma Komutanı merkeze çekildi” ifadeleriyle verdi.

BAHÇELİ'NİN HEMŞEHRİSİ ÇIKTI

Yıldırım'ın görevden alınmasının ardından yerine ise tanıdık biri isim getirildi. Son olarak Antalya Jandarma Komutanı olan Tümgeneral Tarık Hekimoğlu, Diyarbakır'a atandı. Hekimoğlu’nun yeni açılım sürecinin başındaki MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin Osmaniye'den hemşehrisi olması ise dikkat çekti.