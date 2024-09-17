Narin cinayetinde tutuklanan 2 kuzen hakkında karar verildi

Diyarbakır’ın Bağlar ilçesinde kaybolduktan 19 gün sonra cansız bedeni bulunan Narin Güran cinayetine ilişkin yürütülen soruşturma tüm hızıyla devam ediyor.

2 KUZEN SERBEST BIRAKILDI

Gözaltına alınan tutuklu Fuat Güran’ın eşi Hediye Güran ile Ş.K. ve İ.Ķ. adliyeye sevk edilmesinin ardından, kuzenler Ş.K. ve İ.Ķ. serbest bırakıldı.

MESAJLARI SİLMİŞTİ

Hediye Güran'ın Narin'in kaybolduğu saatlerde kısa aralıklarla minik kızın evine iki kez gittiği tespit edilmişti. Cinayetin işlendiğinin düşünüldüğü saatlerde gerçekleşen ziyaretin cinayetin düğümünü çözmesi bekleniyor.

Öte yandan amca Fuat Güran'ın arama faaliyetlerinde bulunan jandarma personelinin görünmeden yanına yaklaşarak, kolluk personelini dinlemeye çalıştığı belirlenip bu yaşananlar tutanak altına alınmıştı. Ayrıca Fuat Güran'ın WhatsApp görüşme geçmişini de sildiği tespit edilmişti.