Narin cinayetinde yeni gelişme. Arkadaşları her şeyi anlattı

Diyarbakır’ın Bağlar ilçesine bağlı kırsal Tavşantepe Mahallesi’nde kaybolmasından sonra 19’uncu günde cansız bedeni bulunan 8 yaşındaki Narin Güran’ın öldürülmesine ilişkin davaya iki gün kala, Narin’in arkadaşlarıyla gerçekleşen görüşmenin detayları ortaya çıktı.

Narin’in kaybolduğu gün, Kur’an kursundan en son beraber çıktığı arkadaşlarıyla psikolog ve pedagogların gerçekleştirdiği görüşmenin görüntüleri ortaya çıktı. Sözcü’den Özgür Cebe’nin haberine göre, görüntülerde Narin’in 15.15’te Narin’in en son görüldüğü tepede Narin’in arkadaşlarıyla bir görüşme yapıldığı belirlendi.

Görüntülerde, çocuklara sorular sorulduğu görülürken, kadın bir görevlinin "Buradan nereye doğru gidiyordu Narin?” sorduğu, Narin’in arkadaşının ise eliyle evi işaret ettiği görüldü. Görüntülerin ilerleyen saniyelerinde ise çocuğa, “Sen Narin diye seslendiğinde Narin nereye geldi” sorulurken, okulun hemen yanındaki tepeden aşağıya doğru yürüyerek “Seslendiğimde buraya doğru geldi” yanıtı alınıyor.

Görevli ardından “Evet tamam. Şimdi git oraya. Narin olarak dur bakalım Narin’in durduğu yerde dur” komutunu verirken, çocuk pedagoglarla yürüdükten sonra bir noktayı işaret ediyor.

"YEMEK YİYİP GELECEĞİNİ SÖYLEDİ"

Kadın görevli bir sonraki soruda, çocuğa Narin’le ne konuştuklarını sorarken, çocuktan, “Narin ne yapıyorsun dediğimde o da bana döndü ve yemek yiyip geleceğini söyledi” yanıtı geldi.

Kadın görevli, “Tamam. Peki, ondan sonra nereye doğru gitti Narin” sorusunu yöneltirken, çocuk eliyle yukarıyı işaret ediyor. Görevli ile çocuğun arasında videoya yansıyan diyalogda en son şunlar konuşuluyor:

Görevli: Tamam tepeye doğru gitti ve son olarak nereye kadar gittiğini görebildin. En son gördüğün yer

Çocuk: Eve kadar gitti

Görevli: En son gözünün görmediği Narin’in kaybolduğu nokta eve doğru gittiği yer