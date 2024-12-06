Narin cinayetinde 4 sanık için ağırlaştırılmış müebbet istendi! İştirak halinde öldürmek suçundan...

Diyarbakır'da katledilen 8 yaşındaki Narin Güran'ın davasında savcı mütalaasını sundu. 4 sanık hakkında ağırlaştırılmış müebbet talep edildi.

Avukat Nahit Eren, konuya ilişkin, "Cumhuriyet Savcısı, Diyarbakır 8. Ağır Ceza Mahkemesinde görülmekte olan NARİN dosyasına, esas hakkındaki mütalaasını bugün itibariyle sunmuştur. Savcılık esas hakkındaki mütalaasında 4 sanık hakkında iştiraken kasten öldürme suçundan Ağırlaştırılmış Müebbet Hapis Cezası ile cezalandırılmalarını talep etmiştir." dedi.

26 Aralıkta Narin için Adalet demek için 8. Ağır Ceza Mahkemesinin duruşma salonunda yer alacaklarını da Eren, belirtti.

Cumhuriyet Savcısı, Diyarbakır 8. Ağır Ceza Mahkemesinde görülmekte olan NARİN dosyasına, esas hakkındaki mütalaasını bugün itibariyle sunmuştur.



Savcılık esas hakkındaki mütalaasında 4 sanık hakkında iştiraken kasten öldürme suçundan Ağırlaştırılmış Müebbet Hapis Cezası ile… — Nahit Eren (@av_nahiteren) December 6, 2024

NE OLMUŞTU?

Diyarbakır'da Merkez Bağlar ilçesinin Tavşantepe Mahallesi'nde 21 Ağustos'ta kaybolan ve 8 Eylül'de Eğertutmaz Deresi'nde Narin Güran'ın cansız bedenine ulaşılmıştı. Narin'in öldürülmesine ilişkin tutuklu amca Salim, anne Yüksel ve ağabey Enes Güran ile komşuları Nevzat Bahtiyar "iştirak halinde çocuğa karşı kasten öldürme" suçundan ağırlaştırılmış müebbet hapis istemiyle yargılanıyordu.