Narin cinayetindeki itirafçı Nevzat Bahtiyar: Son ifadem esas alınsın

Diyarbakır'da, katledilen 8 yaşındaki Narin Güran davası Diyarbakır 8. Ağır Ceza Mahkemesi'nde başladı. Amca Salim Güran, anne Yüksel Güran, ağabey Enes Güran ve Narin'in cesedini taşıyan itirafçı komşuları Nevzat Bahtiyar hakim karşısına çıktı.

Diyarbakır Adliyesi'nde 300 kişilik, KCK davalarının görüldüğü büyük bir salon duruşmaya ayrılırken, 81 ilin baro başkanlarından, iktidar ve muhalefet partilerinin milletvekilleri ile kadın derneklerinde de davayı takip etmek için yoğun katılım oldu.

Kürsüye ilk olarak gelen Nevzat Bahtiyar'a, mahkeme başkanı, "Narin'i iştirakle öldürmekten yargılanıyorsun" dedi. Bunun üzerine Bahtiyar; "Susma hakkımı kullanmak istiyorum. Son verdiğim beyan geçerlidir" dedi.

Duruşma saat 09.00'da başladı.

Duruşma, Narin'in babası Arif Güran'ın gözyaşlarına hakim olamamasıyla başladı. Ağabey Baran Güran, tanık olduğu için müşteki olarak kabul edilmedi. Mahkeme başkanı, duruşmayı takip edenlere, "Türkiye bu yargılamayı beklediği için her baro başkanına söz veremeyeceğiz. Bir an önce duruşmada sanıklara söz hakkı vermek istiyorum" diye dosya dışındaki avukatların taleplerini almayacaklarını belirtti.

AYLIK GELİRİ 60 BİN TL'YMİŞ

Duruşmada ilk olarak itirafçı komşu Nevzat Bahtiyar sanık kürsüsüne geldi. Bahtiyar, okur yazar ve evli olduğunu söyleyip; aylık kazancını ise 60 bin TL olarak belirtti.

TİRAFÇI NEVZAT MAHKEMEDE SUSTU

Mahkeme başkanı, "Narin'i iştirakle öldürmekten yargılanıyorsun" dedi. Bunun üzerine Bahtiyar; "Susma hakkımı kullanmak istiyorum. Son verdiğim beyan geçerlidir" dedi.

BABA GÜRAN'IN HIÇKIRIKLARI DURUŞMAYI BÖLDÜ

Hakim; Nevzat Bahtiyar'ın ifadesini okuyarak sordu: "Salim çağırdı, yaya olarak yanına gittim. Evin üstüne gittim, Arif Güran’ın ahırına gittim. Başka kimse yoktu. Sadece Salim ve ben vardık. Başka kimseyi görmedim. Salim'in yanında arabası yoktu."

HAKİM: BASKI ALTINDA MISIN?

Bu sırada, baba Arif Güran'ın hıçkırıkları duruşmayı böldü. Hakimin, "Baskı altında mısın?" sorusuna Bahtiyar, "Baskı altında değilim. Suçu kabul etmem için kimse bana teklifte bulunmadı. Cezaevinde kimse yanıma gelmedi" yanıtını verdi.

"NARİN'E BAKTIM AĞZINDAN KÖPÜK ÇIKTI"

Duruşmada, Nevzat Bahtiyar'ın savcılıkta verdiği 2. ifadesine geçildi ve şu cümleler kendisine okundu: "Salim beni Arif’in evine götürdü. 2. odada Narin’in cesedi vardı. Ben evde bağırma sesi duymadım. Ben ve Salim dışında kimse yoktu. Salim’in evinde de kimse yoktu. Odaya girdiğimde Narin'in öldüğünü gördüm. Salim beni tehdit etti, 'çocuğunu öldürürüm' dedi. Narin'e baktım, ağzından köpük çıktı.

İLİŞKİ SORUSU YÖNELTİLDİ

Bunun üzerine Hakim: "HTS kayıtlarına göre soruyorum. 15.08 sen, Salim ile buluşuyorsun. 15.15'te Narin geliyor. 15.08'de senin yanında ise Yüksel Güran ile nasıl ilişkiye giriyor? Zaman tutmuyor.

Nevzat Bahtiyar: Ben Salim’i sadece evimin bahçesinde sulama yaparken 10-15 dakika sonra yukarıdan gelirken gördüm. Salim ile eve girdiğinde bana sadece 'Narin'i kaybet' dedi.

Hakim: Eksik bölümler var, açıkla.

Nevzat Bahtiyar: Salim bana dereye parça parça at dedi.

Hakim: Daha önce böyle bir şey yaptın mı? Bu soğukkanlılık nerden geliyor?

Nevzat Bahtiyar: Beni tehdit ettiği için yapmak zorunda kaldım. Silah ile beni tehdit etti. 'Oğlun Muhammed’in kafasına ve senin kafana sıkarım' dedi. Ben de korktum.