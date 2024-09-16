Narin cinayetinden etkilendi mahkemeye başvurdu. İtirafçıyla aynı adı taşımak istemiyorum

Manisa'nın Turgutlu ilçesinde yaşayan 54 yaşındaki inşaatçı Nevzat Temel, isim değişikliği talebiyle mahkemeye başvurdu.

Temel, Diyarbakır'ın Bağlar ilçesinde işlenen ve 8 yaşındaki Narin Güran'ın cinayetiyle ilişkilendirilen Nevzat Bahtiyar ile aynı ismi taşıdığı için bu kararı aldığını belirtti.

İTİRAFÇI İLE AYNI İSMİ TAŞIMAK İSTEMİYOR

Nevzat Temel, yaşanan olaydan duyduğu rahatsızlık nedeniyle ismini değiştirmek istediğini ifade ederek, yeni isminin "Barış" olmasını talep etti. Turgutlu Adliyesi'ne avukatı aracılığıyla dilekçe sunan Temel, "Televizyonlarda olayı izledim ve bu durum beni derinden etkiledi. Aynı ismi taşıdığım bir kişiyle ilişkilendirilmek istemiyorum. Yeni ismim 'Barış' olarak değişmesini istiyorum. Umuyorum ki dünyaya barış ve mutluluk gelir" şeklinde konuştu.

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