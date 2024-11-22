Narin cinayetinin yeni delilleri canlı yayında açıklandı: Ahırdaki merdivende kan izleri bulundu

Diyarbakır'ın Bağlar ilçesine bağlı Tavşantepe Köyü 19 gün kayıp olarak arandıktan sonra cansız bedeni evinin 1 kilometre uzağındaki Eğertutmaz Deresi'nde bulunan Narin Güran'ın öldürülmesiyle ilgili soruşturmada yeni bir delil bulundu.

Cinayetine ilişkin anne Yüksel Güran, ağabey Enes Güran, amca Salim Güran ve komşu Nevzat Bahtiyar'ın ağırlaştırılmış müebbet hapis istemiyle yargılandığı davanın ikinci duruşmasının 26 Aralık'a ertelendiği belirtilmişti.

A Haber'de yayınlanan bir habere göre; Narin'in ailesinin ahırının önündeki merdivende kan izleri olduğu ifade edildi.

KANLI ELDİVEN VE KAYALARDA KAN BULUNMUŞTU

Cinayete ilişkin daha önce de ahırın önünde kanlı bir eldiven ve kayalıklarda kan detaylarına rastlanmıştı.

ÖNCEKİ DELİLİN ORTAYA ÇIKMASININ ARDINDAN, KATİL YÜZDE 95 ORTAYA ÇIKACAK İDDİASI

Bilirkişi tayin edilen kriminal büroda görev yapan Uğur Kurtulan, Narin Güran cinayeti hakkında önemli açıklamalarda bulundu. Kurtulan, yapacakları incelemeler sonrası katilin yüzde 95 ortaya çıkacağını açıkladı.

Mahkemenin verdiği talimatın içerisinde çok hassas konular olduğunu hatırlatan Kurtulan, “Mahkeme kimsenin hakkından gelemediği konunun ulusal krimal büroda çözülmesini istiyor. Burası bunu çözer” ifadelerini kullandı.

Narin’in elinde bulunan kıl ile ilgili soruyu da yanıtlayan Kurtulan, “Bize bu konuda bilgi verilmedi. Bizim konumuz çok daha farklı. Adli tıpta biyolojik olarak kıl ile ilgili zorlamalı ölüm şekilleri de vardır. Bundan yola çıkılırsa çok şey elde edebilir. Ama biz bu yönde talimat almadık. Bize başka şekilde talimat geldi. Cesette incelenmesi gereken noktalar da suda erimiş. Bir tek şeyi kesin. Boynuna bastırılmak suretiyle ağzı kapatılarak ölümüne sebep olunmuş” ifadelerini kullandı.

Mahkemenin kendilerine bulunan kıl kökü ile ilgili soru sormadığını da belirten Kurtulan, "Kıl kökü ile ilgili ya da cesette bulunan başka bulgularla ilgili mahkemenin bize sorduğu soru yok. Çok sorduğu sorular var ama o sorular değil. Mahkeme, bize hassas soruları soruyor” dedi.

"İNCELEME SONRASI YÜZDE 95 KATİL ORTAYA ÇIKACAK"

“Sizin incelemeniz sonrası katil ortaya çıkacak mı?” sorusunu yanıtlayan Kurtulan, “Yüzde 95 ihtimalle öyle olacak” yanıtını verdi.

Kurtulan sözlerine şöyle devam etti, “İşin gerçeği başka şeylerle ortaya çıkacak. Ailenin olay sırasında nerede olduğu konusuna gelince ise bunu 1 hafta sonra öğreneceksiniz” ifadelerini kullandı.