Narin davası başlıyor: Tutuklu sanıklar adliyeye getirildi

Diyarbakı'da kaybolduktan 19 gün sonra cansız bedeni Eğertutmaz Deresi kenarında bulunan 8 yaşındaki Narin Güran cinayetinde ilk duruşma için tutuklu sanıklar Diyarbakır Adliyesi'ne sevk edildi.

Diyarbakır’da katledilen Narin Güran cinayetine ilişkin tutuklu Narin’in annesi Yüksel Güran, amcası Salim Güran ve ağabeyi Enes Güran ile komşuları Nevzat Bahtiyar, "'iştirak halinde çocuğa karşı kasten öldürme'" suçundan "'ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası'" istemiyle bugün hakim karşısına çıkıyor.

Narin Güran cinayetine ilişkin davanın ilk duruşma Diyarbakır 8’inci Ağır Ceza Mahkemesi’nde görülecek. Mahkeme öncesi tutuklu sanıklar Diyarbakır Adliyesi'ne sevk edildi.

Başsavcılığın hazırladığı iddianameyi 21 Ekim günü kabul eden Diyarbakır 8’inci Ağır Ceza Mahkemesi'nin tensip zaptında, soruşturma dosyasında ifadeleri bulunan tanıklar Baran Güran, Muhammed Kaya, Osman Güran, Melike Güran, Maşallah Güran, Melek Güran, Birsen Güran, Remziye Cabaş, Yasemin Gül, Erhan Güran, Barış Güran, Eren Güran, Hediye Güran, Maide Kaya, Ramazan Atasoy, Muhammed Emre Güran, Yusuf Kaya, Ufuk Kaya, Furkan Kaya, Ğazal Bahtiyar ve Mehmet Selim Atasoy için zorla getirilme emri çıkarılması ve baba Arif Güran’ın ise "'müşteki'" sıfatıyla sisteme kayıt edilmesi ve hakkında zorla getirme emri düzenlenmesi yer almıştı.