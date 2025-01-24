Narin davası gerekçeli kararında kan donduran satırlar! Narin'i kurtarmak için hiçbir şey yapmamışlar

Narin Güran cinayetinde 90 sayfalık gerekçeli karar açıklandı.

Gerekçeli kararda "Narin'in ev, ahır veya eklentilerinde öldürülme eylemine başlandığı, akabinde maktulün bedeninin Arif Güran'ın evine getirilerek öldürme eyleminin burada tamamlandığı, daha sonra Narin'in cansız bedeninin sanık Nevzat tarafından Arif'in evinden alınarak önce kendi evinin ahırında çuvala konulduğu, Eğertutmaz Deresi'ne götürüldüğü ve dere kenarına üzerine taşlar konulmak suretiyle bırakıldığı mahkememizce sabit görülmüştür" denildi.

CİNAYETİ 3 KİŞİ İŞLEDİ

Gerekçeli kararda Narin cinayetini 'iştirak' ile amca Salim Güran, anne Yüksel Güran ve ağabey Enes Güran'ın işlediği belirtildi.

Raporda 'öldürme eylemini başlatan kişi' ifadesi dikkat çekse de bu kişinin kim olduğu ve öldürme nedenine yer almadı.

"Narin, amcası ve annesinin ilişkisini gördü" iddialarına yer verilen gerekçeli kararda, bu ifadenin 3 sanık tarafından birlikte kararlaştırdıkları bir söylem olduğuna yer verilmesi dikkat çekti.

GEREKÇELİ KARARDA DİKKAT ÇEKEN AYRINTILAR

Türkiye'yi yasa boğan 8 yaşındaki Narin Güran cinayetinde Diyarbakır 8’inci Ağır Ceza Mahkemesi gerekçeli kararını açıkladı. "Bazen bir olayın nerede, neden ve nasıl gerçekleştiği anlaşılamayabilir. Bu tür durumlarda önemli olan söz konusu eylemin kimler tarafından yapılıp yapılmadığıdır" denilen gerekçeli kararda, Narin'in amcası Salim Güran; annesi Yüksel Güran ve ağabeyi Enes Güran'a dikkat çekildi. Cinayetin neden işlendiğine dair herhangi bir bulgunun yer almadığı gerekçeli kararda, Narin'e yönelik öldürme eyleminin ev, ahır veya eklentilerinde başladığına dikkat çekildi. Mahkeme, öldürme eyleminin Salim, Yüksel ve Enes tarafından gerçekleştirildiğine kanaat getirdi.

NARİN'İ KURTARMA İHTİMALİ VARKEN MÜDAHALE YAPILMADI

Üç sanığın da tıbbi müdahale ile Narin'i ölümden kurtarma ihtimali varken bu müdahalenin yapılmayarak Narin'in ölmesine rıza gösterdiklerinin belirtildiği gerekçeli kararda, olay sıralaması yapıldı:

Öldürme eylemini başlatan kişiye de engel olmayarak maktul Narin'in ölmesine iştiraken katıldıkları

Yine sanıkların Maktul Narin'in bedeninin eve getirilmesi ve ölüm eyleminin gerçekleşmesi sonrası ölüm olayı üzerine yapacakları eylem, davranış ve söylemler konusunda fikir ve eylem birliği içerisinde hareket ederek ne yapacaklarını kararlaştırdıkları

Ardından söz konusu cansız bedeni olay yeri yakınlarında bulunan sanık Nevzat'a verip dereye gömmesini isteyerek cesedi saklama, yok etme gibi konusunda ortak hareket etikleri

Ardından olay sonrası ölüm olayına ilişkin bilgi sahibi olmadıkları yönünde hal ve hareketlerde bulundukları

Yine Maktul Narin'in cansız bedeninin sanık Nevzat'a verildiğinde ev içerisinde sadece Salim'in olması ve diğer kapıların kapalı olması karşısında evde olan sanık Yüksel ve Enes'in bu konuda sanık Salim ile anlaşarak kapalı kapılar arkasında bekledikleri

'NARİN, SALİM İLE YÜKSEL'İN İLİŞKİSİNİ GÖRDÜ' SÖYLELİ 3'Ü TARAFINDAN UYDURMUŞLAR

Sanık Salim'in, öldürme eyleminin asıl maksadının gizlenmesi için sanık Nevzat'a Yüksel ile ilişkisini gördüğü için maktul Narin'i öldürdüğü şeklindeki söylemlerin de diğer sanıklar tarafından birlikte kararlaştırıldığı ve bu şekilde asıl maksadı gizlemeye çalıştıkları

ANNESİ AĞLIYORDU

Maktul Narin'in cansız bedeninin sanık Nevzat tarafından alınıp olay yerinden ayrılırken sanık Yüksel'i gördüğünü ve ağladığını belirttiği, dolayısıyla sanık Salim tarafından sanık Nevzat'a Narin'in cansız bedeni verilirken diğer sanıkların olaydan haberdar oldukları, her 3 sanığın suçun işlenmesinde üstlendikleri rol ve kendi eylemleri ile diğer sanıkların eylemlerini tamamlayarak suçun işlenmesi üzerinde diğer sanıklar ile birlikte ortak hakimiyet kurduğu, bu bağlamda sanıkların olayın sonuna kadar zaman ve mekan birlikteliği içerisinde oldukları ve iştirak halinde hareket ederek sanıklar Salim Güran, Enes Güran ve Yüksel Güran'ın fikir ve eylem birlikteliği içerisinde maktül Narin Güran'ın iştirak halinde ölümüne sebebiyet verdikleri Mahkememizce kabul edilmiştir."

NEVZAT GELDİĞİNDE, YÜKSEL DE ENES DE O EVD KAPALI KAPILAR ARDINDAYDI

Bir diğer dikkat çeken olay ise Nevzat Bahtiyar'ın eve geldiği sırada Yüksel ve Enes'in evin diğer odalarında gizlenmesi oldu. Gerekçeli kararda şöyle denildi:

"Enes'in diğer sanıklar ile yapılan fikir birliği içerisinde evde sessiz kalarak Nevzat'ın maktul Narin'in cansız bedenini almasını beklediği, Sanık Nevzat'ın olay yerinden ayrıldıktan sonra amcası olan sanık Salim'in evine gitmesi de gerçekleşen eylemlerden haberdar olduğunu gösterdiği, yine sanığın göz altına alındığında vücudunda yer alan morluklar ve ısırıklar konusunda aşamalarda çelişkili beyanlarda bulunduğu, bu durum karşısında sanığın var olan bir gerçeği gizlemeye çalıştığı, yine sanığın evde iken sanık Nevzat'ın eve gelerek Maktul Narin'in cansız bedenini aldığı sırada sanık Salim'in annesi Yüksel ile ilişkim vardı, gördü ve o yüzden öldürdüm söyleminden de haberdar olduğu ve bu söyleme rıza gösterdiği, yine sanık Yüksel'in tutanağa yansıyan diğer söylemlerinde sanık Enes'i nasıl korurum şeklindeki beyanları da birlikte değerlendirildiğinde sanığın diğer sanıklar ile birlikte iştirak ettiği mahkememizce sabit görülmüştür."

Mahkeme, gerekçeli kararında anne Yüksel Güran'ın ısrarla olay saatinde evde olduğunu, hiçbir şey görmediğini ve eve amca Fuat Güran'ın eşi Hediye Güran dışında kimsenin girmediğini belirttiği söylemlerine dikkat çekilerek, bu beyanların doğru olmadığı kanaatine yer verildi.

'ANNE, ÖLÜM NETİCESİNİN ORTAYA ÇIKMASINI ENGELLEMEDİ'

Gerekçeli kararda anne Yüksel Güran yönünden yapılan değerlendirme şöyle:

"Arif Güran'ın evine hem sanık Salim, hem de sanık Nevzat'ın geldiği, dolayısıyla sanığın doğru söylemeyerek gerçekleri gizlemeye çalıştığı, sanık Nevzat'ın maktul Narin'in cansız bedenini alırken sanık Yüksel'i gördüğünü ve ağladığını belirtmesi karşısında sanığın Maktul Narin'in ölümünden haberdar olduğu, sanığın maktul Narin'e ilk öldürme hareketinin ahırda yapılması ve ardından eve getirilerek öldürme eyleminin tamamlanması aşamasında söz konusu suça iştirak etmediğini gösterir herhangi bir somut eylemde bulunmadığı, sanığın maktulün annesi olması hasebiyle ona gelecek kötülükleri, saldırıları engelleme yükümlülüğü varken bu yükümlülüğüne aykırı hareket ettiği, bir an sanığın beyanlarına itibar edilerek maktul Narin'i bizzat öldürmediği kabul edilse bile gerekli yerlere haber vermeyerek ölüm neticesinin ortaya çıkmasını engellememesi bile öldürme eylemine iştirak ettiği anlamına geldiği, yine sanığın diğer sanıklar ile birlikte fikir ve eylem birlikteliği içerisinde hareket ederek sanık Salim'in kendi namusu konusunda sanık Nevzat'a beyanda bulunmasına rıza gösterdiği dolayısıyla sanığın maktul Narin'in öldürülme eylemine diğer sanıklar Salim ve Enes ile birlikte iştirak ettiği mahkememizce sabit görülmüştür."