Narin duruşmasına katılan Gülben Ergen'e tepki. Sosyal medyadan cevap verdi

Diyarbakır Cumhuriyet Başsavcılığı’nın başlattığı soruşturma sonucunda açılan Narin Güran cinayetinin davasının ilk duruşması, kamuoyunun ilgisini çekerken, ünlü şarkıcı Gülben Ergen de davayı takip etmek için duruşma salonunda yerini aldı.

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Duruşma salonuna alınmak için bekleyen avukatlar, kendilerinin içeri alınmamasına rağmen Gülben Ergen'in salonda yer almasına tepki gösterdi.

Avukatlar, yaklaşık 2 saat boyunca bekletildikten sonra, "Gülben dışarı" sloganlarıyla protesto etti.

Narin Güran cinayeti gündeme geldiğinden beri sosyal medyada konuyla ilgili dikkat çeken paylaşımlar yapan Gülben Ergen, dava öncesinde de sosyal medya üzerinden "Bugün Diyarbakır'da Narin’in duyulmayan çığlıkları duyulacak. Bugün 'Vatanı Korumak Çocuklarla Başlayacak'" diyerek bir paylaşım yapmıştı.

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Kendisinin davayı takip etmesine yönelik eleştirilmesine ise Gülben Ergen'den cevap geldi. Ergen,

"Elbette evden klavye başı kahramanlığı yapmayıp, bir gece öncesinden sahaya geldim! 78 gündür içselleştirdiğim Narin kızımızın davasına sahip çıktım. Gece yarısı mezarını ziyaret ettim. Ün’ümle burda değilim! Ünlüler böyle yapmaz zaten :) Vicdanım, merhametim, anneliğim, derneğim Çocuklar Gülsün diye sorumluluklarım gereği burdayım! Kimlik belgemi de Adli Sicil belgemi de günler öncesinden teslim ederek ve izin alarak!" dedi.