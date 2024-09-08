Narin, evine 3 kilometre uzaklıkta bulundu. Türkiye seferber olmuştu. Ölüm haberi yasa boğdu

Türkiye'nin uğruna seferber olduğu, 19 gündür kayıp olan Narin’den acı haber geldi. Her yerde aranan küçük kızın cansız bedeni bulundu. 8 yaşındaki Narin’in cansız bedeni, evine 3 kilometre uzaklıktaki Eğertutmaz deresi yatağında bir çuvalın içinde bulundu. İki gün önce de bir ihbar üzerine jandarma ekipleri bu derede arama çalışmaları yapmış herhangi bir iz bulamamışlardı.

DAHA ÖNCE ARANAN YERDE BULUNDU

Narin’in cansız bedeni evine 3 kilometre uzaklıktaki Eğertutmaz Deresi’nde bulundu. Daha önce ihbar üzerine derede arama yapılmış ve herhangi bir iz bulunamamıştı.

Acı haberi duyuran İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, “Diyarbakır’ın Bağlar ilçesine bağlı Tavşantepe Mahallesi’nde kaybolan Narin kızımızın maalesef cansız bedeni Jandarma ekiplerimiz tarafından bulundu. Narin kızımıza Allah’tan rahmet diliyorum. Mekanı cennet olsun. Başımız sağolsun” ifadelerini kullandı. Öte yandan Köye giriş çıkışlar, basın mensupları da dahil olmak üzere yasaklandı.

NARİN NASIL KAYBOLDU?

Narin Güran 21 Ağustos günü öğleden sonra Kur'an kursuna gittikten sonra bir daha eve dönmedi. Ailesi Narin'i önce kendi imkanlarıyla aradı. Ardından diğer köylüler de devreye girdi. Akşama dek sonuç alınamayınca Narin'in babası Arif Güran, saat 20.00 sıralarında jandarma karakoluna giderek kızının kayıp olduğunu bildirdi. Bunun üzerine ekipler Narin için seferber oldu. Narin son olarak Eğertutmaz deresinde aranıyordu.

CANSIZ BEDEN ÇUVALDA BULUNDU

Narin Güran’ı arama çalışmaları kapsamında Diyarbakır’daki özel ekiple, Ankara’dan gelen özel ekip, koordineli bir şekilde çalışma yürüttü.

Ekiplerin bugüne kadar yaptığı çalışmalarda mahallenin çevresi 8 kez arandı. Ancak Narin’e dair bir ize rastlanmadı. Bugün dere kenarında yapılan aramada 8 yaşındaki Narin'in cansız bedeninin bir çuval içerisine konulduğu ortaya çıktı.

NARİN'İN AMCASI TUTUKLANDI

Kayıp Narin’i arama çalışmalarının 11’inci gününde küçük kızın amcası ve aynı zamanda Tavşantepe Mahallesi’nin muhtarı olan Salim Güran gözaltına alındı. Salim Güran, çıkarıldığı mahkemede tutuklandı. Mahkemeye tutuklamaya gerekçe olarak, kişiyi hürriyetinden yoksun bırakma ve kasten öldürme suçlamalarını gösterdi.

Tutuklanan Salim Güran’nin avukatı karara tepki gösterdi.