Nar hem meyve olarak hem de suyu sıkılarak tüketilebilen çok yararlı bir besindir. Hastalıklardan koruyan nar uzmanlar tarafından da tavsiye ediliyor. Peki, Narın faydaları neler? Nar suyu neye iyi gelir?

Tropik ve subtropik iklim kuşaklarında yetişen bir meyve olan narın anavatanı Ortadoğu ve Kafkasya'dır. Bağışıklığı güçlendirmesi, enfeksiyonlarla savaşması, kanser, kalp ve diyabet hastalıklarına karşı etkili olması ve uzun süre tokluk hissi vermesi narın faydaları arasındadır. Sağlık açısından oldukça yararlı olan nar, bazı durumlarda rahatsızlık verebilir.

NARIN FAYDALARI NELER?

Nar içeriğinde potasyum, kalsiyum ve demir minerallerinin yanı sıra A,C vitamini,K,B vitaminleri ve folik asit de bulunur. Nar antioksidan içeriği en yüksek meyveler arasında yer almaktadır. Nar meyve ve meyve suyu kullanımlarının yanında, nar çiçeği, nar kabuğu, nar çekirdeği yağı, nar sirkesi ve nar ekşisi olarak gıda ve kozmetik sanayinde kullanılmaktadır.

Narın sağlığa en faydalı özelliklerinden biri güçlü bir doğal antioksidan olmasıdır. Antioksidanlar vücudu hastalıklara karşı daha dirençli hale getirir, hücreleri serbest radikal hasarından korur, kanser gibi hastalıkları önler, iltihaplanma ve yaşlanmanın etkilerini azaltır.

A, C ve E vitaminleri açısından zengin olan bu meyve, aynı zamanda antiviral ve anti-tümör özelliklere de sahiptir. Nar, çinko, fosfor, magnezyum ve demir bileşikleri açısından zengin ve tıbbi özelliklere sahip bir meyvedir. Ancak şeker içeriğine dikkat edilmelidir.

Narın içerdiği polifenoller antioksidanlar olarak işlev görmektedir. Bu antioksidanların prostat, mide kanseri, kolon, akciğer ve meme kanseri üzerinde olumlu etkileri olduğu çeşitli çalışmalar ile gösterilmiştir.

Nar, kan damarlarını korur, gençleştirir ve böylece kan dolaşımını iyileştirerek kalp ve damar sağlığını koruyabilmektedir.

Narın kolesterol düşürücü etkisi de bulunmaktadır. Kolesterol ve yağ birikmesi, kalp hastalığının yaygın nedenlerinden biridir. Nar damarları tıkayan "kötü" kolesterolü düşürmeye yardımcı olabilir. Aynı şekilde "iyi" kolesterolü yükseltebilir ve bu da felç ve kalp krizi riskini azaltır.

Nar sindirim rahatsızlıklarına karşı da oldukça etkilidir. Güçlü antibakteriyel ve antiviral etkisi, bağırsakların düzgün çalışmasına müdahale edebilecek tüm zararlı mikroorganizmaları ve diğer bakterileri ortadan kaldırır.

Nar ayrıca şişkinlik ve kabızlık problemlerini önleyerek sindirim sisteminin sağlıklı kalmasına yardımcı olmaktadır.

Ağız florası için de birçok faydası bulunmaktadır. Diş etlerinde oluşan enfeksiyonlara karşı etkilidir.

Narda bulunan bitkisel hormonlar, özellikle kadınlarda hormonal sistem üzerinde dengeleyici bir etkiye sahiptir. Bu nedenle nar menopoz dönemi için kullanılabilir.

Narın çekirdekleri de içerdikleri vitamin, mineraller ve antioksidanlarla cildin genç kalmasını ve güzelleşmesini sağlamaktadır.

NAR SUYUNUN FAYDALARI NELER?

Nar suyu, narın bir meyve olarak sağladığı faydaların tamamını sağlamanın yanı sıra antioksidan bileşenler ve fitokimyasal ögeleri çok daha yüksek konsantrasyonlarda içerir. Dolayısıyla 1 bardak nar suyu tüketerek birkaç adet narın içerisinde bulunan bileşenlerden yararlanabilmek mümkündür.

Burada dikkat edilmesi gereken nokta narın suyunun sıkılması ile posa içeriğinin kaybolduğudur. Sindirim sistemini düzenlemek amacıyla nar tüketen bireyler nar suyu yerine narın kendisini tüketmelidir. Ayrıca tüm meyve sularında olduğu gibi nar suyunun da meyvesine oranla glisemik indeksi yüksek olduğundan diyabet hastalarının narı bütün olarak tüketmesinde fayda vardır.