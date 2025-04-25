Narin Güran cinayeti davasında kritik gün

Kaynak: Haber Merkezi
Narin Güran cinayeti davasında kritik gün

Diyarbakır’da 8 yaşındaki Narin Güran’ın öldürülmesi davasında ikinci duruşma bugün! 6’sı tutuklu 12 sanık ve 3 çocuk yoğun güvenlik altında adliyede, anne, ağabey ve amcaya ağırlaştırılmış müebbet cezası verilmişti.

Diyarbakır’da 8 yaşındaki Narin Güran’ın öldürülmesine ilişkin yürütülen davanın ikinci duruşması bugün Diyarbakır Adliyesi’nde görülecek. Altısı tutuklu 12 sanık ve suça sürüklenen 3 çocuk, Diyarbakır Ceza İnfaz Kurumları Kampüsü’nden yoğun güvenlik önlemleriyle adliyeye getirildi. Narin’in annesi Yüksel, ağabeyi Enes ve amcası Salim Güran’a daha önce “iştirak halinde çocuğa karşı kasten öldürme” suçundan ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası verilmişti.

DAVA SÜRECİNİN DETAYLARI

Olay, 8 Eylül 2024’te Diyarbakır’ın Bağlar ilçesi Tavşantepe Mahallesi’nde meydana geldi. Eğertutmaz Deresi’nde Narin Güran’ın cansız bedeni bulundu. Diyarbakır Cumhuriyet Başsavcılığı, cinayetle ilgili kapsamlı bir soruşturma başlattı. Soruşturma sonucunda, 12 kişi hakkında “suçluyu kayırma” suçundan 6 aydan 5 yıla kadar hapis cezası istemiyle iddianame hazırlandı. Bu iddianame, Diyarbakır 17. Asliye Ceza Mahkemesi tarafından kabul edildi. Ayrıca, suça sürüklenen çocuklar R.A. (16), M.G. (16) ve İ.K. (17) hakkında aynı suçtan hazırlanan iddianame ise Diyarbakır 2. Çocuk Mahkemesi’nce onaylandı. Çocuk Mahkemesi, dosyanın 17. Asliye Ceza Mahkemesi’ndeki dava ile birleştirilmesini talep etti ve bu talep kabul edildi.

ANNE, AĞABEY VE AMCAYA AĞIRLAŞTIRILMIŞ MÜEBBET

Narin’in öldürülmesiyle ilgili asıl dava, anne Yüksel, ağabey Enes, amca Salim Güran ve Nevzat Bahtiyar hakkında yürütüldü. Diyarbakır 8. Ağır Ceza Mahkemesi’nde görülen davada, 23 Ekim 2024’te iddianame kabul edildi. 7 Kasım 2024’te başlayan yargılama sürecinde, 28 Aralık 2024’teki duruşmada mahkeme kararını açıkladı. Yüksel, Enes ve Salim Güran, “iştirak halinde çocuğa karşı kasten öldürme” suçundan ağırlaştırılmış müebbet hapis cezasına çarptırıldı. Narin’in cansız bedenini Eğertutmaz Deresi’ne sakladığını itiraf eden Nevzat Bahtiyar ise “suç delillerini yok etme, gizleme veya değiştirme” suçundan 4 yıl 6 ay hapis cezası aldı. Tüm sanıkların tutukluluk hali devam ediyor.

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