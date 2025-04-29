Narin Güran cinayeti davasında mütalaa ortaya çıktı

Diyarbakır’ın Tavşantepe Köyü’nde 8 yaşındaki Narin Güran’ın vahşi bir cinayete kurban gitmesiyle ilgili davada, 3’ü çocuk 15 sanık hakkında “suçluyu kayırma” suçundan 5’er yıla kadar hapis cezası talep edildi.

Narin Güran cinayeti davasında, 6’sı tutuklu 12 sanık ile suça sürüklenen 3 çocuğun yargılanması sürüyor. Tutuklu sanıklar Birsen, Fuat, Maşallah, Salim Güran, Salim Güran’ın işçisi Mehmet Selim Atasoy, Mehmet Şevket Kaya ve Muhammed Kaya ile tutuksuz sanıklar Şeyma Kaya, Hediye Güran, İbrahim Halil Güran, Barış Güran, Kurtuluş Güran, Ömer Faruk Güran ve suça sürüklenen çocuklar R.A. (16), M.G. (16) ve İ.K. (17) için “suçluyu kayırma” suçundan 6 aydan 5’er yıla kadar hapis cezası istendi.

Narin Güran cinayeti davasında ara karar!

OLAYIN GEÇMİŞİ

Diyarbakır Cumhuriyet Başsavcılığı, merkez Bağlar ilçesi Tavşantepe Mahallesi’nde 21 Ağustos 2024’te kaybolan ve 8 Eylül 2024’te Eğertutmaz Deresi’nde cansız bedeni bulunan Narin Güran’ın öldürülmesine ilişkin soruşturmayı tamamladı. 6’sı tutuklu 12 kişi ve suça sürüklenen 3 çocuk hakkında “suçluyu kayırma” suçundan iddianame hazırlandı. Yetişkin sanıklar için Diyarbakır 17. Asliye Ceza Mahkemesi, çocuklar için ise 2. Çocuk Mahkemesi iddianameleri kabul etti. 2. Çocuk Mahkemesi, dosyasının 17. Asliye Ceza Mahkemesi’ndeki davayla birleştirilmesini talep etti ve bu talep kabul edildi.

ANNE, AĞABEY VE AMCAYA AĞIRLAŞTIRILMIŞ MÜEBBET

Narin Güran cinayetiyle ilgili ayrı bir soruşturmada, anne Yüksel Güran, ağabey Enes Güran, amca Salim Güran ve Nevzat Bahtiyar hakkında “iştirak halinde çocuğa karşı kasten öldürme” suçundan ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası istendi. Diyarbakır 8. Ağır Ceza Mahkemesi, 23 Ekim 2024’te iddianameyi kabul etti. Yargılama 7 Kasım 2024’te başladı. 28 Aralık 2024’teki duruşmada, Yüksel, Enes ve Salim Güran’a “iştirak halinde çocuğa karşı kasten öldürme” suçundan ağırlaştırılmış müebbet, Narin’in cansız bedenini Eğertutmaz Deresi’ne sakladığını itiraf eden Nevzat Bahtiyar’a ise “suç delillerini yok etme, gizleme veya değiştirme” suçundan 4 yıl 6 ay hapis cezası verildi. Sanıkların tutukluluk hallerinin devamına karar verildi.