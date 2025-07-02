Narin Güran cinayeti davasında yeni gelişme! Nevzat Bahtiyar için harekete geçildi

Diyarbakır Barosu, sanık Nevzat Bahtiyar’a verilen 4 yıl 6 ay hapis cezasının yetersiz olduğunu belirterek Yargıtay’a temyiz başvurusunda bulundu.

Baro tarafından hazırlanan temyiz dilekçesinde, sanık Nevzat Bahtiyar’ın da diğer sanıklarla birlikte iştirak iradesiyle cinayete karıştığı iddia edilerek, verilen cezanın yetersiz olduğu kaydedildi.

AĞIRLAŞTIRILMIŞ MÜEBBET HAPİS TALEBİ

Bahtiyar’ın olay yerinde bulunduğu, cesedin taşınmasında aktif rol aldığı ve sonrasında diğer sanıklarla irtibatını sürdürdüğü öne sürülen dilekçede, tüm delillerin birlikte değerlendirildiğinde Bahtiyar’ın da "çocuğa karşı kasten öldürme" suçundan ağırlaştırılmış müebbet hapis cezasına çarptırılması gerektiği ifade edildi.

DAVAYA KATILMAMA KARARINA İTİRAZ

Öte yandan Diyarbakır Bölge Adliye Mahkemesi’nin, baronun davaya katılma talebinin kaldırmasına da itiraz edildi.

Katılma talebinin reddinin hukuka aykırı olduğu ileri sürülen dilekçede, baronun dosyaya katılımının yargılama sürecinde etkin rol oynadığı ve adil yargılanma ilkesine katkı sunduğu ifade edildi.

NE OLMUŞTU?

Diyarbakır'In Bağlar ilçesi kırsal Tavşantepe Mahallesi'nde 21 Ağustos 2024'te kaybolduktan sonra arama çalışmalarının 19'uncu gününde dere yatağında çuvalda, üzeri 30, 25 ve 20 kilo ağırlığındaki 3 taşla kapatılıp, çalılıklarla gizlenmiş halde cansız bedeni bulunan Narin Güran'ın ölümüne ilişkin 4 kişi hakkında Diyarbakır 8'inci Ağır Ceza Mahkemesi'nde dava açıldı.

Aracında Narin'e ait DNA ve kıl örneği bulunan amca Salim Güran, anne Yüksel Güran ve ağabeyi Enes Güran ile gözaltına alındıktan sonra cesedi dere yatağına taşıdığını itiraf eden komşuları Nevzat Bahtiyar hakkında "İştirak halinde çocuğa karşı kasten öldürme" suçundan ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası istendi.

28 Aralık'ta görülen davanın ikinci duruşmasında Salim Güran, Enes Güran ve Yüksel Güran'a "İştirak halinde çocuğa karşı kasten öldürme" suçundan ağırlaştırılmış müebbet, Nevzat Bahtiyar'a ise "Suç delillerini yok etme, gizleme veya değiştirme" suçundan 4 yıl 6 ay hapis cezası verildi.