Narin Güran cinayetinde 3. katil adayı çıktı. Duyanlar şaşkına döndü

Diyarbakır'da kaybolduktan 19 gün sonra Eğertutmaz deresindeki bir çuvalda cansız halde bulunan 8 yaşındaki Narin Güran cinayetiyle ilgili tutuklu şahıslardan anne Yüksel, ağabeyi Enes ve amcası Salim Güran ile cesedi taşıyan Nevzat Bahtiyar'ın 'İştirak halinde çocuğa karşı kasten öldürme' suçundan ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası istemiyle yargılandığı dava 7 Kasım tarihinde başlamıştı.

26 ARALIK'A ERTELENDİ

3 gün süren davada ara kararla sanıkların tutukluluk halinin devamına karar verilen duruşmanın 26 Aralık tarihine ertelendiği ifade edildi.

3. KATİL ADAYI KİM?

A Haber ekranlarında cinayetle ilgili dikkat çeken iddialarda bulunan Sabah Gazetesi Haber Koordinatörü Abdurrahman Şimşek cinayette 3. bir katil adayının olabileceğini ifade etti.

Şimşek, "Devran Güran tutuklu ve cezaevinde. Düne kadar katilin Enes olduğunu düşünüyordum artık başka bir katil adayının olduğunu düşünüyorum" dedi.

"DÜNE KADAR KATİLİN ENES OLDUĞUNU DÜŞÜNÜYORDUM"

Sabah Gazetesi Haber Koordinatörü Abdurrahman Şimşek, davaya kadar katilin Enes olduğunu düşündüğünü belirterek artık başka bir katil adayının olduğunu düşündüğünü belirtti. Bu kişinin kim olduğu ile ilgili açıklamasında ise dikkat çeken bir isim verdi.

"KATİL ADAYI SALİM’İN OĞLU DEVRAN GÜRAN"

Şimşek katil adayının amca Salim Güran'ın oğlu Devran Güran olduğunu söyledi. Şimşek, "Olay yerinde o bölgede o da var. Bugüne kadar hep diyorduk ya, amca yeğeni için neden böyle bir organizasyon yapsın, diye konuşuyorduk ancak ve ancak kendi evladı için, kendi evladı olsa insan düşünür diyorduk Bu saatten sonra artık 3. bir katil adayı olarak Devran Güran'ı ilk kez burada açıklıyorum. Devran Güran 22 yaşında ve Enes Güran'la çok samimi. Devran Güran tutuklu ve cezaevinde. Yüzde 50 Devran Güran da bu cinayete iştirak etmiş olabilir" İfadelerini kullandı.

"DEVRAN'IN SAAT 15.00'TE HIZLICA BABASI TARAFINDAN MARDİN'E GÖNDERİLMESİ BANA NORMAL GELMİYOR"

Enes’in kesinlikle uyumadığını belirten Şimşek, "Devran Güran jandarmaya ben olay gününde köyde değildim Mardin'e gittim diyor. Enes Güran evin orada olduğu kesin. Devran Güran 22 yaşında ve Enes'le çok samimiler. Devran Güran 15.00 sıralarında köyden ayrıldığını söylüyor. Barış ve Osman Güran'la davetiye gittim diyor. Devran'ın saat 15.00'te hızlıca babası tarafından Mardin'e gönderilmesi bana normal gelmiyor. Devran Güran şuanda cezaevinde. Devran Güran bu dosyada hiçbir zaman konuşulmadı. Dosyada bir gizli tanık var. O tanık Enes'le ilgili çok önemli iddialarda bulunuyor” dedi.